شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات يخبرك بها جسمك تحذرك بأنك تتناول كميات زائدة من الكربوهيدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد نرغب في اتباع نظام غذائي صحي، لكن ليس لدينا الوقت الكافي للاهتمام به. هذا يجعلنا إما نفتقر إلى بعض العناصر الغذائية أو ينتهي بنا الأمر إلى استهلاك المزيد منها، مما يؤدي إلى مشاكل صحية ومن العناصر الغذائية التي يجب أن نكون حذرين بشأنها هي الكربوهيدرات، وعلى الرغم من فوائدها لصحتك إلا أنها قد تسبب مشكلة في حالتين أولاً: نوع الكربوهيدرات الذي تستهلكه، وثانيًا: الكمية الزائدة، في هذا التقرير نتعرف على الآثار الجانبية لتناول الكثير من الكروهيدرات، بحسب موقع "health".

هناك نوعان من الكربوهيدرات بسيطة ومعقدة. الكربوهيدرات البسيطة هي السكر، والكربوهيدرات المعقدة هي النشا والألياف وأنت بحاجة إلى المزيد من الكربوهيدرات المعقدة في نظامك الغذائي المعتاد بدلاً من الكربوهيدرات البسيطة، لأن الكربوهيدرات البسيطة عبارة عن سكر وإذا تم تناولها بكميات زائدة يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية.

فيما يلي 10 علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها إذا كنت تستهلك الكربوهيدرات الزائدة:

1. زيادة الوزن

2. ارتفاع نسبة السكر في الدم

3. التعب

4. ارتفاع نسبة الكوليسترول

5. ارتفاع الأنسولين في الدم

6. مشاكل الجلد

7. ارتفاع الدهون الثلاثية

8. الرغبة الشديدة في تناول الحلويات

9. الإمساك والانتفاخ

10. اضطراب الجهاز الهضمي

قبل أن تستنتج أن جميع الكربوهيدرات غير صحية، عليك أن تفهم أنها تعتمد كليًا على المصدر والكمية.

ما هي الكربوهيدرات الصحية؟

أولاً، علينا أن نفهم أن كل مصدر غذائي يحتوي على أنواع مختلفة من الكربوهيدرات لذلك ، نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن مصادر غذائية معينة لأنواع معينة من الكربوهيدرات لتلبية احتياجات معينة.

لكل نوع من الكربوهيدرات أنواع مختلفة من الجزيئات لإعطاء الطاقة بسبب هذه الخصائص، لا يمكننا القول إن الكربوهيدرات ضارة أو غير صحية لكن يجب أن نختار الخيارات الصحيحة لتلبية احتياجاتنا، يجب أن نختار كربوهيدرات أكثر تعقيدًا لفقدان الوزن.

تستخدم الكربوهيدرات لإعطاء الطاقة لدعم وظائف الجسم والنشاط البدني ولكن يجب أن نختار مصادر غذائية أكثر تعقيدًا من الكربوهيدرات مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات الطازجة.

كم عدد الكربوهيدرات التي يجب أن تستهلكها كل يوم؟

تعتبر كمية الكربوهيدرات التي يجب تناولها اختيارًا فرديًا لأن لكل شخص أنواعًا مختلفة من تكوين الجسم (الماء والبروتين والدهون وما إلى ذلك) ويعتمد على معدل التمثيل الغذائي ومؤشر كتلة الجسم لذلك ، يعتمد ذلك على مؤشر كتلة الجسم ، ومعدل الأيض الأساسي ، والنشاط البدني ، وعادات الأكل ، وما إلى ذلك.

بشكل عام، يجب أخذ 55% إلى 60 % من إجمالي متطلبات الطاقة من الكربوهيدرات الأكثر تعقيدًا والقليل جدًا من الكربوهيدرات البسيطة.

الآثار الجانبية لتناول الكربوهيدرات الزائدة

إذا كنا نتناول الكثير من الكربوهيدرات البسيطة في نظامنا الغذائي اليومي، فإن أجسامنا تحصل على المزيد من السكر من هذا المصدر الغذائي.

بسبب زيادة السكر في الدم ، ستنتج خلايا بيتا المزيد من الأنسولين لتحويل هذا السكر الإضافي إلى الجليكوجين والمزيد في العضلات والكبد.

إذا كنت مصابًا بمرض السكر ، فإن السكر يميل إلى الارتفاع الشديد ، وقد يؤدي ذلك إلى مشكلة خطيرة.

إذا تناولنا الكثير من الكربوهيدرات البسيطة يوميًا، فقد يتسبب ذلك في السمنة. وإذا لم نحرق نفس السعرات الحرارية في شكل تمارين، فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل شحميات الدم ونقص البروتين أيضًا لذا ، تأكد من تناول الكربوهيدرات بالكمية المناسبة من المصدر الصحيح.