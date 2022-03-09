شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم السوائل.. هل يساعدك فى خطة إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم السوائل هو أحد الحميات الغذائية التي بدأت تنتشر مؤخراً، وريجيم السوائل هو أن الشخص لا يأكل أطعمة صلبة ويستهلك فقط السوائل، مثل الحساء والعصائر، ولكن هذا النظام الغذائي يكون مؤقتاً بالنسبة لمعظم الناس، بحسب موقع " medical news today"ـ فى هذا التقرير نتعرف على كيف يساعد ريجيم السوائل فى انقاص الوزن.

وفى ريجيم السوائل يمكن تناول السوائل الكاملة والتي تختلف عن السوائل الصافية. في نظام غذائي للسوائل الصافية يمكن للشخص تناول السوائل الصافية فقط، مثل الماء والشاي والشوربة.

لكن تقدم السوائل الكاملة نكهة أكثر تنوعًا وقيمة غذائية أكبر قد يكون الشخص قادرًا على تناول أنواع مهروسة من أطعمته المفضلة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السوائل السميكة، مثل حساء الطماطم.

أطعمة يمكن تناولها في ريجيم السوائل

تعتمد الأطعمة التي يجب أن يتناولها الشخص على نظام غذائي سائل كامل على احتياجاته الغذائية وتوصيات الطبيب قد يكون الشخص قادرًا على تناول ما يلي:

جميع الأطعمة التي يسمح بها النظام الغذائي السائل الصافي، بما في ذلك:

-الماء

-عصائر الفاكهة

-عصير الليمون

- الحساء

-الجيلاتين

-عسل

-الشاي

-القهوة

-الفواكه والخضراوات المهروسة

-حساء مهروس

-الحليب

-اللحوم المصفاة أو المهروسة

-طعام الاطفال

-كريم القمح

-دقيق الشوفان المصفى

-العصائر

-مشروبات البروتين والمكملات الغذائية السائلة الأخرى

-ميلك شيك

قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من البروتين والألياف في ريجيم السوائل، لذلك يجب على الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي - خاصة إذا كانوا يفعلون ذلك لمدة تزيد عن بضعة أيام - إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

تتضمن بعض الأمثلة على الأطعمة التي قد يكون الشخص قادرًا على تناولها والتي تقدم قيمة غذائية أكبر ما يلي:

-مشروبات منخفضة السكر البروتين

-عصائر الفاكهة والخضراوات

-المنتجات المصنوعة من البيض الطري ، مثل شراب البيض أو طعام الأطفال مع البيض

-اللحوم والفاصوليا المهروسة

-بطاطس مهروسة مع مرق اللحم

-الحليب

يجب على الناس أن يطلبوا من طبيبهم تقديم قائمة مفصلة بالأطعمة التي يجب عليهم تناولها بالضبط والتي يجب عليهم تجنبها عند اتباع نظام غذائي كامل السائل.

فوائد ريجيم السوائل

يوصي الأطباء عادةً باتباع نظام غذائي كامل السوائل كاستراتيجية قصيرة المدى عندما يعاني الشخص من مشكلة طبية تجعل تناول الأطعمة الصلبة أمرًا خطيرًا.

قد يوصون الأشخاص باتباع ريجيم السوائل في المواقف التالية:

-عند التعافي من التهاب البنكرياس

-بعد جراحة انقاص الوزن ، كخطوة انتقالية بين السوائل الصافية والأطعمة اللينة

-بعد جراحة الفم والأسنان ، إما لتقليل الألم أو لأن الشخص غير قادر على المضغ

-بعد جراحة الجهاز الهضمي أو لتخفيف أعراض أمراض الجهاز الهضمي

-بعد فقدان عدة أسنان

-بعد كسر عظام الفم أو الفك

-قد يستخدم بعض الأشخاص أيضًا وجبات سائلة لمحاولة إنقاص الوزن، لأن اتباع نظام غذائي سائل كامل يجعل من الصعب استهلاك عدد كبير من السعرات الحرارية.

-الأنظمة الغذائية شديدة التقييد لفقدان الوزن ليست آمنة، والأطباء لا ينصحون بها غالبًا ما يستعيد الشخص الوزن بمجرد عودته إلى النظام الغذائي الطبيعي.

ما يجب تجنبه فى ريجيم السوائل

يحتاج الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا سائلًا كاملًا إلى تجنب الأطعمة الصلبة ، وكذلك الأطعمة المهروسة التي قد تحتوي على قطع صغيرة فيها.

تتضمن بعض الأمثلة على الأطعمة التي يجب تجنبها ما يلي:

-فواكه وخضراوات كاملة

-رغيف الخبز

-حبوب

-الحساء الذي يحتوي على قطع كبيرة أو صلبة

-اللحوم الصلبة أو الأسماك

-أي شيء يحتوي على بذور أو جزيئات أخرى صلبة أو حادة

-المكسرات وزبدة الفول السوداني

-آيس كريم قطع

-المعكرونة

-أرز

-جبنة



ريجيم السوائل