شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التغذية الصحية الجيدة لمريض السكر.. اهتم بالخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المتابعة مع الطبيب والأكل الصحى من أبرز النصائح التى يسمعها مريض السكر دائما، وهما من أهم الأشياء التى يجب أن يتبعها مريض السكر، فحسب ما ذكره موقع niddk يمكن أن يساعدك اتباع خطة غذائية صحية وممارسة النشاط البدني أي ممارسة الرياضة في الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم ، والذي يسمى أيضًا سكر الدم .

وهناك بعض الأطعمة التى تساعد فى تعزيز صحة مريض السكر وهى:

مفتاح تناول الطعام مع مرض السكري هو تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية من جميع المجموعات الغذائية ، بالكميات التي تحددها خطة الوجبة الخاصة بك وهى:

-خضراوات وتشمل" البروكلي والجزر والفلفل والطماطم".

-النشويات وتشمل "البطاطس والذرة والبازلاء الخضراء".

-الفواكه وتشمل "البرتقال والبطيخ والتوت والتفاح والموز والعنب".

-الحبوب يجب أن تكون نصف الحبوب التي تتناولها في اليوم على الأقل من الحبوب الكاملة.

وتشمل "القمح والأرز والشوفان ودقيق الذرة والشعير والكينوا".

ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية للقلب، والتي تأتي أساسًا من هذه الأطعمة:

-زيوت سائلة في درجة حرارة الغرفة ، مثل زيت الكانولا وزيت الزيتون ،والمكسرات والبذور.

-الأسماك الصحية للقلب مثل السلمون والتونة والماكريل.

-أفوكادو.

-استخدم الزيوت عند طهي الطعام بدلاً من الزبدة أو الكريمة أو السمن .





وهناك بعض الأطعمة يجب أن يمتنع عنها مريض السكر وهى:

-الأطعمة المقلية والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة.

-الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح ، وتسمى أيضًا بالصوديوم.

-الحلويات ، مثل المخبوزات والحلوى والآيس كريم.

-المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة ، مثل العصائر والمشروبات الغازية والرياضات العادية أو مشروبات الطاقة.

-اشرب الماء بدلًا من المشروبات المحلاة، ضع في اعتبارك استخدام بديل السكر في القهوة أو الشاي.