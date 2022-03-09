شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تمد جسمك بالطاقة والحيوية.. أبرزها المكسرات والبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقوم يوميا بالعديد من الأنشطة التي تحتاج لشحن الجسم بالطاقة والحيوية، وهذا الأمر يحتاج للغذاء الصحي الذي يوفر جميع العناصر الغذائية المهمة في إنتاج الطاقة، لكي نستطيع أن نمارس جميع الأنشطة بشكل سليم وبطاقة وحيوية، ولذا فالطعام الذي تتناوله يحتاج إلى عناصر مغذية تساعد الجسم في القيام بالعديد من الأنشطة.

فإذا شعرت بالضعف أو الخمول بعد تناول الطعام وفقا لموقع " onlymyhealth" ، فقد يكون ذلك بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، يمكن أن يحدث الضعف والإرهاق في أي حركة إذا كان النظام الغذائي لا يتوافق مع الاحتياجات المطلوبة.

وقدم التقرير بعض الأطعمة التي توفر الطاقة للجسم، ومنها:

طاقة فورية توفر أطعمة لمعالجة الضعف1. المواد الغذائية غير المصنعة

يمكن أن تحتوي الأطعمة المعلبة والحلوى والوجبات المعلبة واللحوم المطبوخة مسبقًا على نسبة عالية من المواد الحافظة والمواد المضافة والصوديوم أو الدهون المتحولة التي يمكن أن تبطئ من سرعتها، لذا أنت بحاجة إلى المزيد من الأطعمة غير المصنعة التي يمكن أن تعزز التمثيل الغذائي الخاص بك وتعالج ضعفك في العضلات .

2. تناول المزيد من الفواكه الطازجة والخضراوات والفواكه الموسمية

تحتوي الفاكهة الطازجة على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة جدًا لصحتك، يمكن علاج ضعف العضلات والتعب بمساعدة فيتامين ب 12، تحتوي الفواكه والخضراوات على كمية جيدة من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب الذي قد يؤدي إلى ضعف في الجسم.

تحتوي الفواكه والخضراوات الطازجة أيضًا على نسبة أعلى من الماء والتي يمكن أن تعالج الجفاف إذا حدث ذلك باعتباره مشكلة رئيسية، يتم تجريد الأطعمة المصنعة المتوفرة في السوق من معظم العناصر الغذائية لفترة أطول، وبالتالي تحتاج إلى الحصول على مغذيات أعلى من الخضراوات الناضجة بشكل طبيعي.

3. تناول مشروبات خالية من الكافيين

يمنحك الكافيين دفعة في الأداء ولكنه يساعد عضلاتك ويحسن التعب، لذلك لا تتناول منتجات تحتوي على كافيين أو مشروبات يمكن أن تسبب التعب في الجسم، لا يحتوي الكافيين على العناصر الغذائية الكافية التي يمكن أن تحافظ على توازن جسمك؛ في الواقع، قد يؤدي ذلك إلى إصابة الشخص بالجفاف إذا لم يكن لدى الشخص كميات كافية من العناصر الغذائية، اختر الشاي غير المحلى والقهوة السوداء بدلاً من ذلك من أجل مواجهة الضعف في الجسم.

4. البروتينات الخالية من الدهون في النظام الغذائي

البروتينات الخالية من الدهون هي في الواقع جزء مهم من نظامك الغذائي، اللحوم قليلة الدهن التي تحتوي على دجاج أو سمك أو ديك رومي في نظامك الغذائي لا تحتوي على بروتين كافٍ يمكن أن يعزز طاقتك، يمكن مواجهة الضعف أو التعب بمساعدة أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في المأكولات البحرية بما في ذلك الأسماك والمكسرات.

تعتبر البروتينات الخالية من الدهون صحية لقلبك، وبالتالي تحتاج إلى تضمينها في نظامك الغذائي من أجل تعزيز الصحة، يمكن تحقيق ضعف العضلات الذي يحدث بسبب نقص البروتين أو فقدان البروتين بمساعدة اللحوم قليلة البروتين.

5. الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة لزيادة التمثيل الغذائي

تمامًا مثل الأطعمة المصنعة، تحتاج أيضًا إلى استبعاد الكربوهيدرات المكررة من نظامك الغذائي فهم مسئولون عن التسبب في ضعف العضلات والمشاكل المتعلقة بالتعب، يساعد تناول الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة جهازك الهضمي، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويوفر طاقة سريعة لجسمك.

6. تناول المكسرات والبذور للحصول على طاقة فورية

تحتوي المكسرات والبذور على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تعمل كمعزز من أجل توفير الطاقة للجسم. المكسرات منخفضة السعرات الحرارية ويمكن هضمها بسهولة مما يمكن أن يحسن حالتك الصحية. يمكن تحسين حالة ضعف العضلات أو الإرهاق من خلال الانغماس في تناول المزيد من المكسرات والبذور.

الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن غالبًا ما يكون لديهم المكسرات والبذور مثل الجوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس والكاجو واللوز والبندق من أجل الحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم. المكسرات والبذور من الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تتغلب على الضعف في جسمك وتوفر صحة جيدة لنظامك.