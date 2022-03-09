شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صحية تحتوى على الكوليسترول الجيد.. منها البيض والزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول مادة شبيهة بالدهون ينتجها الجسم بشكل طبيعي في الكبد، وهو ضروري لإنتاج الهرمونات وفيتامين د والصفراء التي تعمل على هضم الأطعمة الدهنية، وتظهر الأبحاث الحديثة الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ليس ضارًا بالنسبة لمعظم الناس، وفيما يلي بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والتي تعتبر صحية:

أطعمة صحية تحتوى على الكوليسترول الجيد.

1.البيض

يحتوي البيض على حوالي 60٪ من القيمة اليومية للكوليسترول الذي تحتاجه، و 8٪ فقط من الكمية المخصصة للدهون المشبعة فهي غنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية وفيتامينات ب ، بالإضافة إلى الحديد والمغذيات المقاومة للأمراض.

2. المحار

بعض أنواع المحار مثل الجمبري تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، ولكنها تكاد لا تذكر في الدهون المشبعة. كما أنها تعمل كمصدر كبير للبروتين وفيتامينات ب والسيلينيوم والحديد والزنك وبالتالي ، من الآمن والصحي تناول المحار مثل الجمبري والمحار وسرطان البحر.

3. الجبن

تحتوي الأنواع المختلفة من الجبن على محتوى غذائي متفاوت، ولكن معظم الأنواع توفر كمية صحية من الكالسيوم والبروتين وفيتامين أ وفيتامين ب.

نظرًا لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وحتى الدهون المشبعة، فمن المهم تناول الجبن بكميات محدودة.

4. زبادي كامل الدسم

الزبادي كامل الدسم هو غذاء غني بالكوليسترول ومليء بالعناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والفوسفور وفيتامين ب والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والزبادى مفيد لصحة الأمعاء.

الاعتدال في تناول الكوليسترول هو أفضل حل

الفوائد الغذائية للأطعمة الصحية عالية الكوليسترول تفوق بشكل عام محتوى الكوليسترول فيها وبالتالي ، يجب تضمينها في نظامك الغذائي.يمكن لمعظم الناس تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول باعتدال، إلى جانب نظام غذائي متوازن.

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، وكذلك الدهون المشبعة والمتحولة مثل الأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة والأطعمة المعلبة والحلويات.

أولئك الذين لديهم بالفعل مستويات عالية من الكوليسترول في الدم يجب أن يحدوا من أي نوع من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول (حتى لو كانت صحية) في نظامهم الغذائي.