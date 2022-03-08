شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالاحتباس الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بزيادة درجة حرارة الطقس المفاجئة في العامين المقبلين، وذلك في حالة ارتفاع درجات الحرارة العالمية درجتين مئويتين، وذلك وفقًا لتقرير منشور عبر موقع " healthsite".

حيث حذر باحثون من جامعة كوليدج لندن وجامعة ريدينج من أن الاحتباس الحراري سيترك تأثيرًا مباشرًا على معدل وفيات البشر، حيث نشهد انخفاضًا طفيفًا في الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة في الشتاء وتزداد في الصيف.

ونشر الباحثون في رسائل أبحاث البيئة، وأصدروا تحذيرًا لسكان العالم، قائلين إن الوفيات المرتبطة بدرجة الحرارة في الصيف ستزداد بمعدل أسرع مع زيادة متوسط ​​درجة الحرارة العالمية.

وأشار الباحثون "إن معدل الزيادة في درجات الحرارة إلي درجتين مئويتين تتسبب في وجود مخاطر أعلى بكثير تتجاوز 2.5 درجة مئوية، كما حذروا من أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 75 % في مخاطر الوفيات أثناء موجات الحر".

وأكدت الدراسة ، أنه ترتبط درجة الحرارة بحوالي 9 % من إجمالي وفيات السكان ، مما يعني أن 9 % من جميع الوفيات خلال عام 2021 يمكن أن ترتبط بدرجة الحرارة.

وأظهر التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه من الشائع بشكل متزايد دراسة كيف أن المستويات المختلفة من متوسط ​​الاحترار العالمي تزيد من مخاطر إلحاق ضرر كبير بالناس والمجتمع.

وحول ذلك قال البروفيسور أندرو تشارلتون بيريز/ "تُظهر دراستنا أنه نظرًا لأن معدلات الوفيات سترتفع بشكل كبير إذا واجهت البلدان درجات حرارة عالية جدًا ، فمن المرجح أن يكون للحد من متوسط ​​الارتفاع العالمي في درجات الحرارة فوائد كبيرة على الصحة العامة للسكان".