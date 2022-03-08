شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصاب مرضى كورونا بدون أعراض بمتلازمة كورونا طويل الأمد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة كورونا طويلة الأمد من المضاعفات التي يصاب بها مرضى كورونا بعد التعافى، حيث تظل بعض الأعراض لفترة تصل لعدة شهور بعد التعافى من الفيروس، ومرضى الفيروس ذوى الأعراض الحادة والشديدة هم أكثر عرضة لمتلازمة كورونا طويل الأمد، ولكن ماذا عن مرضى كورونا بدون أعراض هل يمكن أن يصابوا بأعراض طويلة الأمد بعد التعافى.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا للدراسات، من المحتمل أن يعاني ما يقرب من 5-10٪ من المرضى غير المقيمين في المستشفى وما يقرب من 80٪ من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى من مرضى كورونا من الأعراض المزمنة أو أعراض كورونا طويل الأمد.

ومع ذلك، فقد وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض هم أيضًا عرضة لفيروس كورونا لفترات طويلة.

هل يمكن لمرضى كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بمضاعفات طويلة الأمد؟

أظهرت الدراسات أن الكثيرين ممن لم يعانوا من أي أعراض خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا تعرضوا لمضاعفات طويلة المدى.

وجدت دراسة سابقة أجرتها منظمة FAIR Health الأمريكية أن ما يقرب من خُمس مرضى الفيروس التاجي غير المصحوبين بأعراض قد مروا بتجربة ظروف تتوافق مع كورونا الطويل الأمد بعد شهر من التشخيص الأولي.

وفقًا لدراسة، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "ما يقرب من ثلث المرضى الذين يعانون من مثل هذه المشاكل طويلة الأمد لم تظهر عليهم أي أعراض من الإصابة الأولية بفيروس كورونا خلال الأيام العشرة التي تلت اختبار كورونا الإيجابي."

أفادت دراسة حديثة أجراها باحثون في مركز سيدارز سيناي الطبي بلوس أنجلوس أن مرضى كوفيد -19 الذين أصيبوا بعدوى خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض كانوا أيضًا عرضة لفيروس كورونا لفترة طويلة أو عانوا من أعراض طويلة الأمد.

شملت الدراسة المنشورة في مجلة الطب الانتقالي 177 شخصًا أصيبوا بكورونا في الماضي، وبعد تحليل البيانات، وجدوا أن لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى كورونا كمية كبيرة من الأجسام المضادة لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد تعافيهم تمامًا.

الأجسام المضادة الذاتية هي مواد أو جسم مضاد، وهو نوع من البروتين يصنعه الجهاز المناعي للفرد تدمر هذه الأجسام المضادة الذاتية عناصر من دفاعات الجسم المناعية وتهاجم البروتين الخاص بالفرد أظهرت الأبحاث أن الأجسام المضادة الذاتية المهاجمة يمكن أن تؤدي إلى عدوى شديدة وقد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات كورونا لفترة طويلة.

ومع ذلك ، وفقًا للتقرير ، يمكن لبعض الأجسام المضادة التي تسببها كورونا أن تهاجم أعضاء وأنسجة الجسم بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى الإصابة بالفيروس لفترة طويلة.

العوامل التي تزيد من خطر إصابتك بفيروس كورونا لفترة طويلة

وجدت دراسة نشرت في مجلة Cell أربعة عوامل يمكن أن تؤثر على فرصك في الحصول على COVID لفترة طويلة.

- مستويات عالية من الحمل الفيروسي في الدم

- وجود الأجسام المضادة الذاتية

- تنشيط فيروس ابشتاين بار

- مرضى السكري من النوع 2