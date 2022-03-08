شكرا لقرائتكم خبر عن لمن يعانون من التهاب المفاصل.. إليكم هذا الخبر السار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

نجح فريق من علماء جامعة نيويورك في تطوير مادة هلامية قابلة للحقن يمكنها منع التهاب المفاصل المؤدي لهشاشة العظام.

وتركز الدراسة الجديدة على شكل من أشكال التهاب المفاصل يسمى هشاشة العظام، والذي ينتج عن تلف المفصل، والذي يمثل 10% من جميع حالات هشاشة العظام.

فيما يعتقد الباحثون أنهم نجحوا الآن في تطوير كل من الحمولة العلاجية المثلى والمركبة اللازمة لتوصيلها، كطريقة للتغلب على هذه العقبة لعلاج PTOA.

وتعتمد تركيبة المادة الهلامية على البروتينات بدلا من المواد الاصطناعية، وبالتالي يمكن أن يتحملها الجسم بشكل مناسب وأن تتحلل بيولوجيًا في غضون أسابيع.