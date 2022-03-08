شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين الكارديو لكبار السن تساعدهم على البقاء بصحة جيدة وسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على النشاط أمرًا مهمًا لكبار السن، وستساعدهم تمارين الكارديو "Cardio" المتنوعة في الحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم وكذلك الصحة النفسية، في هذا التقرير نتعرف على تمارين الكارديو لكبار السن وكيف تساعدهم على البقاء بصحة جيدة، بحسب موقع "Health".

وتمارين الكارديو عبارة عن تمارين خفيفة تقوم بنشاط إيقاعي يرفع معدل ضربات قلبك عن طريق حركة العضلات لحرق معظم الدهون والسعرات الحرارية ومن أبرزها: الجرى، المشى، ركوب الدراجات.

تمارين الكارديو منخفضة الشدة لكبار السن

ابدأ بتمارين منخفضة الشدة تزيد بشكل طفيف من ضربات قلبك ومعدل تنفسك، هذه التمارين مناسبة لكبار السن الذين يعانون من مجموعة من الحالات الطبية التي تجعل المجهود صعبًا أو خطيرًا بشكل خاص.

1. المشي

رياضة الكارديو الأكثر شيوعًا هي المشي يعد المشي بوتيرة بطيئة أثناء الأنشطة القياسية، مثل التسوق، جزءًا لا يتجزأ من هدفك الأسبوعي.

إذا تحسنت صحتك وقدرتك على التحمل ، فيمكنك التفكير في زيادة وتيرة المشي أو طوله.

2. صعود السلالم

اصعد السلالم كل يوم، وراقب ما تشعر به بعد ذلك، واستمر بنفس الوتيرة، التمرين ليس مسابقة، من المهم أن تفعل الأشياء التي يمكن لجسدك أن يقبلها فقط.

3. تمارين الإطالة أو التمدد

مارس تمارين الإطالة اليدوية بدون إجهاد نفسك كثيرًا. كن حذرًا من أي سلالات وآلام سابقة إن وجدت، واستشر طبيبك قبل البدء في ذلك.

4. السباحة

السباحة هي تمرين آخر للقلب منخفض الكثافة يقلل إجهاد المفاصل، ولكن تأكد من تجهيز جسمك لذلك.

تمارين متوسطة الشدة لكبار السن

يوصى عمومًا بممارسة تمارين معتدلة الشدة لكبار السن الأصحاء يعد ركوب الدراجات تمرينًا شائعًا متوسط ​​التأثير.

إذا كانت لديك مشاكل حالية في التوازن وردود الفعل ، فخذ الأمر ببطء لاكتساب ثقة ركوب الدراجة في الهواء الطلق.

قد لا تحتاج دائمًا إلى بدء شيء جديد إذا كنت تقوم بالفعل بالأعمال المنزلية يشمل هذا النوع من النشاط الأعمال الروتينية اليومية مثل الغسيل ، والغبار ، وترتيب السرير ، وتعليق الملابس حتى تجف ، والكي ، والترتيب ، والطهي.

وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة BMJ Journal أن الأعمال المنزلية الخفيفة تساعد كبار السن على الحصول على ذاكرة أكثر وضوحًا، وقوة أفضل للسا ، وحماية أكبر ضد السقوط.

بعض التمارين الأكثر سهولة لكبار السن

1. يوجا الكرسي

يوجا الكرسي هي تمرين منخفض التأثير، وهي شكل من أشكال اليوجا التي يمكن الوصول إليها والتي توفر ضغطًا أقل على العضلات والمفاصل والعظام من أشكال اليوجا التقليدية.

تساعد ممارسة اليوجا على الكرسي بانتظام في الحصول على نوم أفضل، وتقليل حالات الاكتئاب.

2. تمارين المقاومة

تدريبات شريط المقاومة سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها للمبتدئين تزداد شعبية هذا النوع من التمارين بين كبار السن، بسبب التكاليف الأولية الرخيصة نسبيًا مما يجعل تمارين المقاومة الرياضية مثالية للتمرين في المنزل. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر هذه التمارين مثالية لتقوية جذع الجسم مما يحسن من وضعية الجسم.