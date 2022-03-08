شكرا لقرائتكم خبر عن يوم المرأة العالمى.. كيف تحافظين على لياقتك البدنية مع قلة وقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم 8 مارس والذى يحتفل به العالم باليوم العالمى للمرأة، وتحتاج النساء إلى الحفاظ على صحتهن ولياقتهن البدنية، خاصة في ظل الضغوط اليومية وجدول الأعمال المزدحم بالأعمال المنزلية والعمل وتربية الأطفال، وبمناسبة يوم المرأة العالمى نتعرف على 8 أشياء سهلة للحفاظ على لياقتك البدنية، بحسب موقع "health".

كيف تحافظين على لياقتك البدنية مع قلة وقتك وضغوط الحياة1- لا تتجاهلي وجبة الإفطار

وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، سيساعدك تناول وجبة فطور متوازنة على أداء تمارينك الصباحية، وعندما يتعلق الأمر بجميع الفوائد الصحية لوجبة الإفطار، فإن ما تأكله هو المهم وأيضًا تساعد وجبة الإفطار في تجنب تناول الطعام غير الصحي بين الوجبات، وربما تساعد في جهودك لإنقاص الوزن لهذا السبب يجب على النساء تناول وجبة الإفطار الجيدة والصحية.

2- تعويض المعادن والفيتامينات

" تتقلب متطلبات النظام الغذائي للمرأة أثناء الحيض والحمل والرضاعة وانقطاع الطمث بسبب حياتها الإنجابية ، تختلف المتطلبات الغذائية للمرأة اختلافًا كبيرًا عن احتياجات الرجل. ضعى في اعتبارك تناول الفيتامينات المتعددة التي تناسب حالتك الصحية ومتطلبات العمر يجب أن تحتوي على فيتامينات ب ، وكذلك فيتامينات أ ، ج ، د ، هـ ، ك ، بالإضافة إلى الكالسيوم والمغنيسيوم.

3- النشاط البدنى

بالنسبة للمرأة العاملة، من الواضح أن البقاء بنشاط وصحة يمكن أن يمثل تحديًا، لذا يجب عمل روتين للبقاء نشطًا، ومن هذه الأنشطة المشي أثناء وقت الغداء، المشي أثناء التحدث على الهاتف، الصعود على السلم بدلاً من المصعد، المشى لمسافات صغيرة تحسن نشاطك وتعمل على تحسين مزاجك.

4- لا تجلسي فترات طويلة على المكتب

على الرغم من أن مهنتك تتطلب منك الجلوس لفترات طويلة، يجب أن تعطي الأولوية لصحتك، ابحثِ عن بعض التمارين التي يمكنك القيام بها أثناء جلوسك على مكتبك، ابحثِ عن بعض الأنشطة المكتبية واليوجا والتمارين الرياضية مثل تمارين التمدد.

5- الماء هو أفضل صديق

شرب الماء يحافظ على رطوبة الجسم ويعزز الصحة البدنية والعقلية الجيدةـ شرب الكثير من الماء على مدار اليوم ضروري أيضًا للحفاظ على لياقتك من الداخل إلى الخارج.

يعتبر الترطيب مهمًا بشكل خاص للحفاظ على وزن صحي لأنه لا يساعد فقط في قمع الجوع ولكنه يشجعك أيضًا على تناول كميات أقل خلال أوقات الوجبات.

6- النوم الجيد

يمكن أن يتأثر عدد السعرات الحرارية التي تستهلكيها طوال اليوم بشكل مباشر بكمية النوم التي تحصلين عليها في الليل. قلة النوم تعني نقص الطاقة ويسعى الشخص المحروم من النوم للحصول على مشروب يحتوي على السكر والكافيين أو طعام غير صحي للحصول على دفعة سريعة من الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك ، أثناء نومك ، تتوازن الهرمونات التي تتحكم في الجوع والتمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية نفسها.

يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة الجوع في اليوم التالي بالإضافة إلى تباطؤ عام في عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون ، مما يساهم في زيادة الوزن.

7- طهي وجباتك في المنزل

تناول وجبة مطبوخة في المنزل يمكن أن يحدث فرقًا لا يُصدق في صحتك نظرًا لأن النساء ليس لديهن الوقت الكافي للطهي، فإن العديد من النساء العاملات قد يلجأن لتناول الوجبات السريعة، ويمكنك تجنب ذلك بالتخطيط الذكي، خططي دائمًا لوجباتك مسبقًا لتسهيل الطهي في صباح اليوم التالي ، اقطعي الخضار في الليلة السابقة واحفظيها في الثلاجة.

8- ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا

إذا كانت التزامات العمل لا تسمح لك بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، فكل ما تحتاجه هو أن تأخذ 30 دقيقة فقط من روتينك اليومي.

قومى باختيار التمرين الذي تفضله- الزومبا أو اليوجا أو مجرد الذهاب إلى تمارين القرفصاء البسيطة.

إذا وجدت صعوبة في ممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة دفعة واحدة ، فحاول تقسيمها إلى زيادات كل منها 10 دقائق 3 مرات في اليوم.

ابدأى يومك ببعض اليوجا ، أو اذهبى في نزهة خلال استراحة الغداء أو الجرى.