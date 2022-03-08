شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لقاحات كورونا تحتاج للتحديث فى المستقبل لضمان توفير الحماية من المتغيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، أن المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تكوين لقاح كورونا TAG-CO-VAC تقوم بمراجعة البيانات المتاحة لتحسين الحماية بوساطة اللقاح ضد المتغيرات المتداولة السائدة، في سياق تداول متغير أوميكرون.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، تدعم المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تكوين لقاح كورونا TAG- CO-VAC بقوة الوصول العاجل والواسع إلى لقاحات كورونا الحالية للسلسلة الأولية والجرعات المعززة، خاصة للمجموعات المعرضة لخطر الإصابة بمرض حاد، وبالنظر إلى أن لقاحات كورونا الحالية تستمر في توفير مستويات عالية من الحماية ضد المرض الشديد والموت، حتى في سياق تداول اوميكرون.

ومع ذلك، أكدت أنه لضمان توفير لقاحات كورونا الحماية المثلى في المستقبل، قد تحتاج إلى تحديث مع ظهور متغيرات جديدة متميزة، قد تكون اللقاحات المحدثة أحادية التكافؤ تستهدف المتغير المنتشر السائد، أو متعددة التكافؤ بناءً على متغيرات مختلفة.

من الناحية المثالية، ستمنع لقاحات كورونا العدوى وانتقالها، بالإضافة إلى توفير الحماية من الأمراض الشديدة والوفاة، قد يكون تطوير لقاحات كورونا، بالإضافة إلى تطوير لقاحات قادرة على استنباط مناعة الغشاء المخاطي، خيارات مرغوبة، لكن الإطار الزمني لتطويرها وإنتاجها غير مؤكد.

تواصل المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تكوين لقاح كورونا TAG-CO- VAC تشجيع مصنعي لقاحات كورونا على إنشاء وتقديم بيانات إلى منظمة الصحة العالمية حول أداء لقاحات كورونا الحالية والمتغيرة بحيث يمكن اعتبارها جزءًا من إطار عمل واسع لاتخاذ القرار بشأن تكوين لقاح كورونا، مما يسمح للمجموعة الاستشارية بإصدار نصائح أكثر تحديدًا إلى منظمة الصحة العالمية بشأن التعديلات اللازمة لتكوين سلالة لقاح كورونا.

تحديث لقاحات كورونا الحالية..

يعطي هدف الصحة العامة المتمثل في التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد الأولوية للحماية من الأمراض الشديدة والوفاة، يبدو أن اللقاحات الحالية تمنح مستويات عالية من الحماية ضد نتائج المرض الوخيمة المرتبطة بعدوى أوميكرون، لذلك، فإن المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تكوين لقاح كورونا TAG-CO-VAC يدعم بقوة الوصول العاجل والواسع للقاحات كورونا الحالية للسلسلة الأولية والجرعات المعززة، خاصة للمجموعات المعرضة لخطر الإصابة بمرض حاد، لقد زاد الإمداد على المدى القريب والمتوسط ​​من اللقاحات المتاحة بشكل كبير، ومع ذلك، لا يزال تكافؤ اللقاحات يمثل تحديًا مهمًا، ويتم تشجيع جميع الجهود المبذولة لمعالجة أوجه عدم المساواة هذه بقوة.

وقالت المنظمة، ترحب المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تكوين لقاح كورونا، حيثما كان ذلك ممكنًا، بتطوير وبدء التجارب السريرية على اللقاحات المحددة المتغيرة ضد المركبات العضوية المتطايرة التي حددتها منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك اوميكرون في هذا السياق، وتبحث عن دليل على وجود استجابات مناعية متماثلة قوية في الأفراد الجاهزين وغير المهيئين وبيانات التفاعل المتبادل في الأفراد الجاهزين، كما تشجع المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تكوين لقاح كورونا على جمع البيانات بعد جرعة واحدة أو جرعتين من أي لقاح معدل عبر مجموعة متنوعة من منصات اللقاح ذات الصلة.