شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات .. احذرى المضادات الحيوية تعطل ميكروبيوم أمعاء طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للمضادات الحيوية أن تقتل البكتيريا الجيدة والسيئة في أمعاء طفلك، قد يؤدي ذلك إلى عدم توازن ميكروبيوم أمعاء طفلك، يتكون الميكروبيوم من كائنات مجهرية والبكتيريا والفطريات والفيروسات والطفيليات التي تعيش في أجسامنا، لهذا السبب من المهم استخدام المضادات الحيوية فقط عند الحاجة إليها حقًا، إذا تم تعطيل ميكروبيوم أمعاء طفلك بسبب المضادات الحيوية ، فقد يوصي طبيبك بتعزيز البروبيوتيك في نظامه الغذائي، وفقا لما نشره موقع " bostonherald".

تشمل العلامات التي تدل على أن ميكروبيوم طفلك غير متوازن ما يلي:

إسهال

التشنج في البطن

غثيان

غاز

التقيؤ

تتكون البروبيوتيك من البكتيريا الجيدة التي تعيش في أجسامنا، بعد أن يتناول طفلك المضادات الحيوية ، يمكن أن تساعد البروبيوتيك في إعادة ميكروبيوم الأمعاء إلى التوازن الصحي عن طريق إعادة البكتيريا المفيدة إليها، تشير الدراسات أيضًا إلى أن البروبيوتيك قد تساعد في تخفيف الإسهال والغازات والتقلصات التي تسببها المضادات الحيوية.

تشير الأبحاث إلى أن الميكروبيوم المتوازن قد يدعم جهاز المناعة لدى طفلك للمساعدة في مكافحة العدوى في المستقبل، يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا كبيرًا في كيفية عمل جهاز المناعة لدينا ، تحتوي أمعائنا على 70٪ من جهاز المناعة.

الأطعمة المخمرة تحتوي على البروبيوتيك تشمل:

زبادي

مخلل الكرنب والمخللات

الكيمتشي (مصنوع من الكرنب المخمر)

اللبن

خبز العجين المخمر

ربما سمعت أيضًا عن البريبايوتكس، تحتوي هذه الأطعمة أو المكملات على كربوهيدرات معقدة لا يمكن هضمها، تتخمر الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي وتغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء وتساعدها على النمو والازدهار، تشبه البريبايوتكس سماد الميكروبيوم.

توجد البريبايوتكس في العديد من الأطعمة ، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف تشمل:

نبات الهليون

البازلاء

كل الحبوب

موز

بصل

فول الصويا

ثوم

يجب أن يتعافى ميكروبيوم طفلك من تلقاء نفسه بعد تناول المضادات الحيوية ، طالما أن طفلك يتناول الأطعمة الصحية، يمكنك إضافة الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتكس أو البروبيوتيك للمساعدة في استعادة هذا التوازن أيضًا.