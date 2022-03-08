شكرا لقرائتكم خبر عن اتمشى وقلل الملح.. نصائح مهمة وصحية لمرضى الضغط المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضغط الدم هو قياس قوة دفع الدم المتجه لجدران الأوعية الدموية، وعندما يكون لديك ارتفاع في نسبة ضغط الدم، فهذا يعني أن الضغط على جدران الأوعية الدموية في جسمك مرتفع للغاية وباستمرار، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic غالبًا ما يطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت"، لأنك قد لا تدرك أن هناك شيئًا خاطئًا، ولكن الضرر لا يزال يحدث داخل جسمك، لذلك يجب على مرضىى الضغط المرتفع المتابعة الدورية مع الطبيب مع اتباع بعض النصائح وهى:

-تناول الطعام بشكل صحيح، فالنظام الغذائي الصحي هو خطوة مهمة في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، و يؤكد نظام DASH الغذائي (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) على إضافة الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي مع تقليل كمية الصوديوم. نظرًا لأنها غنية بالفواكه والخضراوات، والتي تحتوي على نسبة صوديوم أقل بشكل طبيعي من العديد من الأطعمة الأخرى.

-الحفاظ على وزن صحي، العمل جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي سليم يحافظ على وزن صحي، نظرًا لأن زيادة الوزن تزيد من ضغط الدم ، فإن فقدان الوزن الزائد باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة سيساعد في خفض ضغط الدم إلى مستويات صحية.

-قلل من الملح، التوصية الخاصة بالملح في نظامك الغذائي هي تناول أقل من 1500 ملليغرام من الصوديوم يوميًا (يساوي حوالي ملعقة صغيرة)،و لمنع ارتفاع ضغط الدم يجب أن تحافظ على تناول الملح أقل من هذا المستوى.

-حافظ على نشاطك، حتى الأنشطة البدنية البسيطة ، مثل المشي ، يمكن أن تخفض ضغط الدم (ووزنك).

إذا لم تعالج ارتفاع ضغط الدم ، فقد يعرضك ذلك لخطر الإصابة بأمراض خطيرة في وقت لاحق من الحياة مثل النوبات القلبية والفشل الكلوي والسكتة الدماغية، ولكن إذا اتبعت تعليمات مقدم الخدمة الخاص بك ، فيمكنك التحكم في ضغط الدم لديك.