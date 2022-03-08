بيروت - نادين محمد -

إذا كنت من محبي العلاجات الطبيعية يمكنك البحث في خزانة مطبخك عن بعض العلاجات الطبيعية الفعالة التي تحارب مرض السكري وأمراض القلب والسكري.

إليك 9 أعشاب في خزانة مطبخك تحميك من السكري وأمراض القلب، فهي من أكثر الأعشاب والتوابل صحة في العالم.

1-القرفة لمحاربة السكري

يمكن للقرفة أن تخفض نسبة السكر في الدم من خلال عدة آليات، بما في ذلك إبطاء تكسير الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي وتحسين حساسية الإنسولين.

أظهرت الدراسات أن القرفة يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام بنسبة 10-29٪ في مرضى السكري .

2. المريمية تحسين وظائف المخ والذاكرة

المريمية لها سمعة قوية؛ لخصائصها العلاجية خلال العصور الوسطى، وحتى أنها استخدمت للمساعدة في منع الطاعون.

تشير الأبحاث الحالية إلى أن المريمية قد تكون قادرة على تحسين وظائف المخ والذاكرة، وخاصة عند الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

3. زيت النعناع للتخفيف من آلام القولون العصبي

أظهرت العديد من الدراسات أن زيت النعناع يخفف الألم لمن يعانون من متلازمة القولون العصبي، كما أنه يساعد في تقليل انتفاخ البطن، وهو عرض شائع في الجهاز الهضمي .

4. الكركم مضادة للالتهابات

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي مادة ذات تأثيرات قوية مضادة للالتهابات وتعزيز إنزيمات الجسم المضادة للأكسدة .

تشير الدراسات إلى أن الكركم يحسن وظائف المخ، ويحارب مرض الزهايمر، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، ويخفف التهاب المفاصل.

5. الريحان لمحاربة العدوى وتقوية المناعة

الريحان يحسن وظيفة المناعة ويمنع نمو البكتيريا.

6. الفلفل الحار تقليل الشهية

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين التي تساعد على تقليل الشهية، وقد يكون لها خصائص مضادة للسرطان.

7. الزنجبيل يعالج الغثيان

الزنجبيل هو نوع من التوابل الشعبية المستخدمة في العديد من أشكال الطب البديل.

أظهرت الدراسات باستمرار أن جراماً أو أكثر من الزنجبيل يمكنه علاج الغثيان بنجاح، ويشمل ذلك الغثيان الناجم عن غثيان الصباح والعلاج الكيميائي.

8. الحلبة وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم

الحلبة تعمل على تحسين وظيفة الإنسولين، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم.

9. الروزماري لمنع الحساسية واحتقان الأنف

العنصر النشط في إكليل الجبل يسمى حمض روزماريني.

حمض الروزمارينيك له تأثيرات مضادة للالتهابات يبدو أنها تثبط أعراض الحساسية وتقلل من احتقان الأنف.

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