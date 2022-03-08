بيروت - نادين محمد -

فوائد حب العزيز في زيادة الوزن عديدة، بجانب فوائده العديدة لصحتك فقد لا يكون معظمنا على دراية بالعناصر الغذائية الموجودة في حب العزيز، والتي تعتبر مفيدة جداً للصحة بجانب فائدته في زيادة الوزن بشكل طبيعي.

1.فوائد حب العزيز في زيادة الوزن

فوائد حب العزيز في زيادة الوزن تكمن لاحتوائه على نسبة من السكريات يمكن أن تساعد في زيادة الوزن إذا تم تناوله باستمرار بجانب الوجبات الدسمة.

2.بمثابة بريبيوتيك

بسبب محتوى حب العزيز العالي من الألياف، يجب استهلاكه للمساعدة في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة، فهو يساعد على تعزيز أو تحسين وظائف البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء أو الجهاز الهضمي.

3.غني بالبوتاسيوم

البوتاسيوم هو أحد المعادن التي تلعب دوراً مهماً جداً في الجسم، وفي حين أن معظم الأطعمة التي نتناولها قد لا تحتوي على هذه المغذيات، إلا أن فوائد حب العزيز تكمن في احتوائه على البوتاسيوم الذي يعد ضرورياً للجسم؛ لأنه يساعد في بناء العظام، ويساعد في تحسين أعضاء الجسم ووظائف الجهاز الهضمي.

4.بديل للحليب

هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يتناولون حليب البقر بسبب عدم تحمل أجسامهم عندما يتعلق الأمر باللاكتوز، و يعتبر حب العزيز بديلاً رائعاً لهؤلاء الأشخاص؛ لأنه لا يحتوي على اللاكتوز، وبالتالي يساعدهم على الاستمتاع ببعض العناصر الغذائية ذات الصلة في الحليب الذي فقدوه.

يمكن الحصول على حليب حب العزيز بسهولة عن طريق سحق حب العزيز واستخراج الحليب الغني بالكالسيوم، وهو مفيد للعظام والأسنان عند الأطفال .

الحليب غني أيضاً بمحتويات الدهون والتغذية الحيوية الأخرى التي لا تحتوي عليها معظم منتجات الألبان غير الألبانية مثل: حليب الأرز، وحليب الشوفان، وحليب الكتان، وما إلى ذلك.

5.مصدر جيد للمغنيسيوم

يعتبر حب العزيز مصدراً جيداً لمعدن المغنيسيوم وفقاً للأبحاث، وهو حيوي لصحة الإنسان حيث يساعد في تنظيم السكر في الجسم، ويلعب دوراً مهماً في تقوية العظام.

كما أنه يساعد في الوظائف الطبيعية للأعصاب والعضلات وفي معالجة بروتين الجسم. المغنيسيوم مفيد للجسم؛ لأنه يساعد في الحفاظ على الجسم في حالة صحية وهذا هو السبب في أنه يوصى باستهلاك حب العزيز من أجل تزويد الجسم بالمعادن الحيوية التي يحتاجها.

6.فوائد حب العزيز لتحسين الدورة الدموية

لا يساعد في تحسين الدورة الدموية فحسب، بل يساعد أيضاً في الحفاظ على الأوعية الدموية في حالة استرخاء. هذا يساعد في الوقاية من بعض الحالات الصحية مثل آلام الصدر، وأمراض القلب، وانسداد الشرايين، وحتى تقلصات العضلات، وما إلى ذلك، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية.

7.فوائد حب العزيز للتحقق من مستوى السكر في الدم

يساعد حب العزيز في الحفاظ على مستويات السكر في الدم. يساعد المحتوى العالي من الألياف في إبطاء امتصاص السكر في أمعائك، وهذا يجعله أيضاً جيداً للتحكم في مرض السكري لغناه بالألياف الغذائية غير القابلة للذوبان، والتي تساعد على تنظيم السكر في الدم، وبالتالي تقليل فرص ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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