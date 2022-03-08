شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تنذر بانفصال شبكية العين.. لا تُهملها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أكدت الرابطة الألمانية لأطباء العيون على ضرورة استشارة الطبيب فور ظهور نقاط وظلال وستارة سوداء وومضات أمام العين؛ حيث تنذر هذه الأعراض بانفصال شبكية العين. وأوضحت الرابطة أن انفصال شبكية العين يعني انفصال البطانة الداخلية للعين (الشبكية) عن جدار العين (مشيمة العين). وأشارت إلى أن الأسباب وعوامل الخطورة تتمثل في التقدم في العمر وقصر النظر الشديد وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأورام العين والتدخين وجراحات العيون مثل جراحة المياه البيضاء (الكاتاراكت)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على انفصال شبكية العين والمتمثلة في فقدان البصر.

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