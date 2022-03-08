شكرا لقرائتكم خبر عن أكسفورد: كورونا يسبب تقلص مناطق الدماغ ويؤدى للتدهور المعرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسح الدماغ للأشخاص المصابين بفيروس كورونا عن تلف الأنسجة وتقلص في مناطق الدماغ المرتبطة بالرائحة، وقام علماء من جامعة أكسفورد بفحص أدمغة 785 مشاركًا فى الدراسة تتراوح أعمارهم بين 51 و 81 عامًا والذين خضعوا لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي قبل الإصابة وبعدها.

وبحسب موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية، أظهر ما مجموعه 401 مشارك نتائج إيجابية للإصابة بكورونا، وتم نقل 15 منهم إلى المستشفى.

وفقًا للعلماء ، كشفت فحوصات الدماغ أن آثار الفيروس تضمنت انخفاضًا أكبر في سمك المادة الرمادية في مناطق الدماغ المرتبطة بالرائحة وذاكرة الأحداث.

أظهر المشاركون الذين أصيبوا بكورونا أيضًا دليلًا على تلف الأنسجة في مناطق الدماغ المرتبطة بالرائحة، وانخفاض متوسط ​​في أحجام الدماغ بالكامل.

في المتوسط ​​، أظهر المشاركون المصابون بكورونا أيضًا تدهورًا إدراكيًا أكبر بين عمليتي الفحص، المرتبط بضمور منطقة في الدماغ تُعرف باسم المخيخ، والتي ترتبط بالإدراك.

وتقدم نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature، دليلًا على التغييرات التي طرأت على الدماغ البشري بعد الإصابة بفيروس كورونا.ومع ذلك ، لم يتضح بعد ما إذا كان التدهور المعرفي يمكن عكسه بمرور الوقت.

قال الدكتور ماكس تاكيه، زميل أبحاث NIHR Oxford Health BRC في جامعة أكسفورد: `` هذه أول دراسة واسعة النطاق للتحقيق في التغيرات الفعلية في الدماغ التي يمكن أن تحدث بعد الإصابة بكورونا.

وأثبتت الدراسة أن عدوى كورونا مرتبطة بمخاطر لاحقة من مشاكل عصبية ونفسية لدى بعض الأشخاص بما في ذلك ضباب الدماغ وفقدان التذوق والشم والاكتئاب والذهان لكن سبب حدوث ذلك لا يزال غير معروف إلى حد كبير.

بدأت هذه الدراسة في إلقاء الضوء على هذا السؤال المهم من خلال إظهار أن مناطق الدماغ المرتبطة بـ "مركز الرائحة" في الدماغ يمكن أن تتقلص بعد كورونا لدى بعض الأشخاص.لم تتم ملاحظة هذه التغييرات الدماغية في كل المرضى وكانت في الغالب خفية.وقد تساعد هذه النتائج في تفسير سبب إصابة بعض الأشخاص بأعراض الدماغ بعد فترة طويلة من الإصابة الحادة.

أسباب هذه التغيرات الدماغية، سواء كان من الممكن منعها أو حتى عكسها، وكذلك ما إذا كانت هناك تغييرات مماثلة لوحظت في المرضى في المستشفى، في الأطفال والشباب ، وفي مجموعات الأقليات العرقية ، لا يزال يتعين تحديدها."

نظرت الدراسة في أولئك الذين خضعوا لفحص الدماغ قبل وأثناء الوباء كجزء من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة - وهي قاعدة بيانات كبيرة تتضمن معلومات وراثية وصحية لنصف مليون شخص يعيشون في المملكة المتحدة.

حدد المؤلفون العديد من الآثار طويلة المدى بعد الإصابة - بمتوسط ​​141 يومًا بين المشاركين الذين تلقوا تشخيص كورونا والفحص التصويري الثاني.

يأتي البحث الأخير بعد أن كشف علماء في جامعة إدنبرة عن أكثر من اثني عشر مراوغات وراثية قد تفسر سبب تعرض بعض الأشخاص لفيروس كوفيد الحاد أكثر من غيرهم.

تم العثور على ما يصل إلى 16 تغييرًا في الحمض النووي في المرضى المصابين بأمراض خطيرة بالفيروس، والعديد منها يشارك في تخثر الدم والالتهابات.

قد يكون وجود جين واحد فقط هو الفرق بين الإصابة بالسعال أو الدخول في العناية المركزة، وفقًا لأكبر دراسة من نوعها.

كجزء من البحث الممول من الحكومة ، درس الخبراء في جامعة إدنبرة جينات أكثر من 57000 شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، بما في ذلك 9000 مريض كوفيد.

وقال الباحثون إن بعض الجينات مرتبطة بمضاعفة خطر الإصابة بأمراض خطيرة من كورونا.

ليست هذه هي المرة الأولى التي توصلت فيها الدراسات إلى أن جينات مختلفة يمكن أن تهيئ بعض الأشخاص للإصابة بمرض شديد مع كوورنا لكن العلماء يأملون أن تساعد الاكتشافات الأخيرة في تحديد عقاقير وعلاجات جديدة في المستقبل.