شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: العالم يسجل 6 ملايين حالة وفاة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل حصيلة وفيات كورونا العالمية إلى 6 ملايين، حيث تتصدر الولايات المتحدة العالم بـ 950 ألف حالة وفاة منذ بدء الوباء قبل عامين، انخفض معدل الوفيات اليومية بسبب كورونا بنسبة 16٪ خلال الأسبوع الماضي مع اقتراب أمريكا نحو مليون حالة وفاة مروعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد سجل العالم 6 ملايين وفاة صباح يوم الاثنين، وهو معلم قاتم تم الوصول إليه قبل أيام من إعلان الذكرى السنوية الثانية للوباء، تمثل أمريكا أكبر نسبة من وفيات كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 958 ألف حالة صباح يوم الاثنين.

وصل العالم صباح الاثنين إلى مرحلة قاتمة، حيث تم تسجيل 6 ملايين حالة وفاة ناجمة عن كورونا قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الثانية لإعلان منظمة الصحة العالمية الفيروس وباء في 11 مارس 2020.

وقالت الصحيفة، لقد عانت أمريكا من الوفيات أكثر من أي مكان آخر في العالم، مع 958 ألف حالة وفاة وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز حتى يوم امس الاثنين، ومع ذلك، فإن الوفيات اليومية آخذة في الانخفاض، وحتى مع وصول أرقام الحالات إلى مستويات قياسية خلال زيادة أوميكرون هذا الشتاء، فإن عدد الأمريكيين الذين يستسلمون للفيروس لم يصل أبدًا إلى نفس المستويات.

ووفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فقد حدث انخفاض بنسبة 16% خلال الأسبوع الماضي، كما انخفضت الحالات بشكل حاد أيضًا، حيث انخفضت بنسبة 30% خلال الأسبوع الماضي إلى 47376 حالة يوميًا - مع انخفاض المتوسط ​​اليومي إلى أقل من 50000 لأول مرة منذ يوليو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في حين أن أمريكا قد حققت أداءً جيدًا على الأرجح في تسجيل وفيات كورونا على مدار العامين الماضيين، مع وجود أرقام وفاة زائدة تتطابق تقريبًا مع الوفيات الناجمة عن الفيروس، فمن المحتمل أن يكون عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس أقل من الواقع في العديد من الدول النامية، هذا يعني أن رقم الوفيات العالمي الحقيقي لفيروس كورونا يمكن أن يكون أعلى بكثير من 6 ملايين التي تم الإبلاغ عنها.

سجلت ولايات كاليفورنيا وتكساس أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس في أمريكا، حيث تصدرت ولاية ميسيسيبي عدد الوفيات لكل نسبة من السكان، يضع مسؤولو الصحة الأمريكيون خططًا للخروج من الوباء وتسبب كل من الوفيات والحالات في حدوث حفرة في الأسابيع الأخيرة

في حين أن أمريكا قد حققت أداءً جيدًا في تسجيل وفيات كورونا على مدار العامين الماضيين، فمن المحتمل أن يكون عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس أقل من الواقع في العديد من الدول النامية، هذا يعني أن رقم الوفيات العالمي الحقيقي لـفيروس كورونا يمكن أن يكون أعلى بكثير من 6 ملايين التي تم الإبلاغ عنها.

قام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتحديث مقاييسها لتحديد إرشادات قناع كورونا قبل أسبوعين، مما أدى إلى انخفاض نسبة الأمريكيين الذين يخضعون لتوصية قناع داخلي من 95% إلى 30 %، قبل انخفاضها مرة أخرى إلى 10% الأسبوع الماضي .

أقر مركز السيطرة على الأمراض، إن العدوى من المحتمل أن تكون حتمية، حتى بين الذين تم تطعيمهم، ولكن طالما أن أرقام الحالات لا تُترجم إلى زيادة الضغط على نظام الرعاية الصحية، فإن المسؤولين لم يعودوا قلقين بنفس القدر، تشمل الخطط المستقبلية للولايات المتحدة تكثيف الإنتاج المحلي للاختبارات والأدوية المضادة للفيروسات والأقنعة، وتوسيع الوصول إلى موارد ومعلومات الصحة العامة، ومساعدة الأمريكيين على إدارة أعراض كورونا طويلة الأجل، كما يمنح التمويل للمدارس ومراكز الرعاية النهارية لتحسين قدرتها على منع انتقال العدوى، وتزويدهم باختبارات كورونا والموارد اللازمة لتحسين التهوية.