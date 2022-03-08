شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية بسيطة للتغلب على الأرق والنوم سريعاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
حذر موقع “يو إس نيوز” الأميركي، من تجربة أدوية النوم كخطوة أولى لمحاربة الأرق، مشيرا إلى أنه يجب اللجوء لبعض التقنيات والحلول السهلة التي تساعد على النوم بشكل أسرع.
وقال “يو إس نيوز” إنه يمكن تجريب تقنية “4-7-8″، أي أخذ نفس عميق لمدة 4 ثوان، ثم حبس الأنفاس لمدة 7 ثوان، وبعدها يمكن التنفس ببطء مع العد من واحد إلى ثمانية، مشيرا إلى أن تكرار هذه الخطوات سيشعرك بمزيد من الراحة.
كما ينصح الأطباء دائما بالالتزام بما يصفونه بـ”آداب النوم”، والتي تتضمن الذهاب إلى الفراش يوميا في وقت محدد، وتجنب القيلولة في النهار، وتجنب الكافيين في وقت متأخر من اليوم، إضافة إلى الابتعاد عن الأضواء في غرفة نومك.
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