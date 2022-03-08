شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على طرق الحماية من سرطان عنق الرحم .. فى اليوم العالمى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 8 مارس الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويهدف هذا اليوم، إلى الاحتفاء بقوة المرأة ومع ذلك ، تظل الرعاية الصحية واحدة من التحديات التى تواجهها حتى الآن

وفي هذا اليوم العالمي ووفقا لموقع " Times Now ، دعونا نعرض ما يخص سرطان عنق الرحم وطرق الحماية من الإصابة به.

أهمية التشخيص المبكر لسرطان عنق الرحم

التشخيص المبكر مهم للغاية لتسهيل علاج سرطان عنق الرحم في الوقت المناسب وتقليل أعبائه، يتم تشخيص سرطان عنق الرحم في وقت متأخر بسبب نقص المعرفة بالقراءة والكتابة والوعي، وتدني الحالة الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على المعالجين التقليديين أو الصيادلة ، ولكن في الغالب لا يوجد روتين للفحص الدورى.

تنشغل معظم النساء برعاية الأطفال في رعاية الأعمال المنزلية، وفي كثير بعض الأحيان يعملن وبالتالي لا تُعطى الأعراض المبكرة أهمية.

الترويج لفحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم والدعوة إليها، وزيادة الوعي ، وتوسيع الوصول ، وتعزيز الرعاية الصحية لأولئك الذين يعانون من أعراض أمراض النساء وأعراض أخرى سيساعد في تقصير الوقت الذي يستغرقه تشخيص المرض.

تقليل عبء سرطان عنق الرحم

بالنسبة لفحص السرطان، فإن الفحص المنتظم لفيروس الورم الحليمي البشري أو مسحة عنق الرحم ضروري للغاية، يحدد اختبار فيروس الورم الحليمي البشري ما إذا كان يمكن للمرأة أن تحدث تغيرات في عنق الرحم بسبب الفيروس في المستقبل ويزيد من فرص اكتشاف السرطان مبكرًا.

فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري هو اختبار حساس للغاية يكتشف وجود HPV DNA أو mRNA من خلال تحليل عينات عنق الرحم، في بعض الحالات ، يتم إجراء كل من علم الخلايا واختبار فيروس الورم الحليمي البشري معًا كاختبار مشترك ".

ويمكن ان تبدأ اختبارات الفحص فى سن 25 وويتكرر كل 3 سنوات حتى سن 60-65 سنة ".

تقليل مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم

نعرض النصائح التالية للنساء لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم:

احصل على الفحص:

الفحص يعني اختبار السرطان قبل ظهور الأعراض، يمكن للفحص المنتظم الكشف عن سرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم مبكرًا عندما يكون العلاج أكثر فعالية.

إجراء الاختبار:

لتقليل المخاطر، تحتاج النساء إلى إجراء اختبارات عنق الرحم كما نصحت به أمهاتهن، ومتابعة مسحة عنق الرحم غير الطبيعية والحصول على التطعيم

تنظيم نمط حياتك:

التدخين وسوء التغذية وضعف المناعة وحالات الحمل المتعددة هي بعض الأسباب الشائعة لسرطان عنق الرحم. العوامل المباشرة الأخرى التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم هي الاستخدام طويل الأمد لوسائل منع الحمل الهرمونية ، والتكافؤ العالي ، والتبغ ، والعدوى المشتركة بفيروس الورم الحليمي البشري.

احترس من الأعراض:

من المهم معرفة العلامات والأعراض مثل فقدان الوزن ، والتعب ، وآلام الظهر ، وآلام الساق أو تورمها ، وآلام في البطن ، ونزيف ما بعد الجماع أو بقع ، وإفرازات كريهة الرائحة.