شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس والعواصف الترابية..نصائح طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود أتربة متعلقة في الهواء، وهذا الأمر يتسبب في تهيج الجيوب الأنفية، ويعد مشكلة كبيرة للأشخاص الذين يعانون من التهاب بها، ولذا يقدم الخليج 365 أبرز وأهم النصائح الطبيعية التي تساهم في علاج التهاب الجيوب الأنفية، وذلك وفقا لموقع " facty.".

-فيتامين سي:

تناول فيتامين سي يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقوية الجهاز المناعي ومحاربة الفيروسات والالتهابات، والسبب احتوائه علي مضادات للأكسدة مفيدة ومهمة للجسم، تحمي خلايا الجسم من أي ضرر، ولذا يمكنك تناول 1000 ملليجرام من فيتامين سي يوميا ، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية به.

-الثوم:

يعد الثوم مضاد حيوي طبيعي غني بالعناصر المضادة للالتهابات والفيروسات، ولذا عليك تناوله بشكل مستمر للحماية من أنواع العدوي المختلفة، كنزلات البرد والأنفلونزا، وأيضا التهاب الجيوب الأنفية، ولذا عليك إضافة الثوم إلي غذائك اليومي، كإضافته علي طبق السلطة الخضراء الخاص بك، للحد من الإصابة.

-البصل:

يزيل احتقان الجيوب الأنفية عند تقطيعه، ويقلل من الشعور بالإصابة بألم التهاب الجيوب الأنفية، ولذا يمكنك الاستفادة من خصائص البصل عن طريق تقطيعه إلى قطع صغيرة وغليها لمدة خمس دقائق في إناء من الماء، واستنشاق الأبخرة أثناء غليان الماء، ثم يصفى البصل ويشرب الماء المتبقي، يمكنك القيام بذلك عدة مرات في اليوم حتى تختفي الأعراض.

-المضادات الحيوية:

في بعض الأحيان يكون علاج التهاب الجيوب الأنفية عن طريق استخدام المضادات الحيوية هي الحل وخاصة في حالة التعرض لعدوي شديدة بها.