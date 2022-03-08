شكرا لقرائتكم خبر عن بحث أمريكى: تناول حليب الأبقار قد يساعد فى منع تكاثر فيروس كورونا بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور فيروس كورونا أشارت العديد من الدراسات على مدار العامين ونصف الماضيين إلى أفضل الطرق لإدارة عدوى هذا الفيروس.

وفي بحث حديث، وجد الباحثون من جامعة ميشيغان أن حليب البقر يحتوي على بروتينات ذات خصائص مثبطة للفيروسات يمكن أن تساعد في منع تكاثر كورونا في جسم الشخص والتسبب في العدوى.

في الدراسة، التي نُشرت في مجلة Dairy Science ، وجد الباحثون أن اللاكتوفيرين البقري، من حليب البقر له خصائص نشطة بيولوجيًا ضد العديد من الميكروبات والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى، وذكروا أيضًا أنه تم العثور على نتائج الدراسة لمنع الإصابة بـ كورونا في ظل ظروف تجريبية عن طريق منع قدرة الفيروس على دخول الخلايا المستهدفة ، وكذلك من خلال آليات الدفاع المضادة للفيروسات للخلايا.

وقال الباحثين، أظهر اللاكتوفيرين البقري نشاطًا مضادًا للفيروسات في التجارب السريرية البشرية، وبعض اللاكتوفيرين البقري الذي يتم تناوله عن طريق الفم قد ثبت أنه يحسن من شدة الالتهابات الفيروسية، بما في ذلك فيروس الروتا ونوروفيروس.

قالوا أيضًا أن اللاكتوفيرين البقري له فعالية وسلامة واسعة في مضادات الفيروسات، وله أيضًا آثار جانبية قليلة، كما أن توفره التجاري جيد أيضًا، اقترحت بعض الدراسات أيضًا أن اللاكتوفيرين البقري يعمل بشكل رائع كعلاج وقائي أو ما بعد التعرض لعدوى كورونا. .

حليب أبقار لمحاربة عدوى كورونا

، اختبر الفريق اللاكتوفيرين البقري ضد بعض المتغيرات الأكثر شيوعًا لـ كورونا المثيرة للقلق من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك المتغير WA1 ممثل اندلاع الولايات المتحدة في عام 2020 ، B.1.1 .7 ، و B.1.351 ، و P.1 ، ومتغير دلتا.

وأوضح الباحثين أن "كل من هذه المتغيرات تتضمن تعديلات على بروتين الفيروس الذي يقلل من فعالية اللقاحات المنتجة حديثًا، علاوة على ذلك ، فإن كل من هذه السلالات تظهر تحييدًا منخفضًا عن طريق مصل التطعيم". وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للفعالية الواسعة المضادة للفيروسات للاكتوفيرين في قدرته على الوقاية من الأمراض الناشئة أو علاجها.

هذا مهم بشكل خاص عندما تكون خيارات العلاج محدودة، أو عندما تكون خيارات العلاج مكلفة للغاية للاستخدام على نطاق واسع، سيكون العلاج المتاح عن طريق الفم والذي يغطي السلالات الناشئة مثاليًا لعلاج فيروس كورونا في المناطق التي لا يوجد بها تطعيم واسع النطاق أو إذا كان جديدًا سلالات الهروب من اللقاح.