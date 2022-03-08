“بجلسة واحدة” سيدة تخترع علاجا يكافح حب الشباب والشيخوخة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 11:22 صباحًا

في تحول ثوري ظهر مؤخراً أحدث علاج ليزر للعناية بالبشرة، والذي أدى إلى تحول في العيادات في جميع أنحاء أستراليا، حيث تتطلع النساء إلى التخلص من ندبات حب الشباب والتصبغ وخطوط العمر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وهو ما نجحت خبيرة التجميل الأسترالية بالقيام به بعد تطويرة حيث قامت “كراي تومتي ” بطريقة مختلفة للعلاج بالنبض الضوئي الليزري المكثف “BBL” المقترن بتقنية “إخراج سريع للطاقة المرتفعة” “HERO”، لتقديم نتائج سريعة خالية من الألم للعملاء.

ويعد هناك العديد من المزايا للحصول على علاج BBL المنتظم، وهي تقليل الكلف والاحمرار والتندب وحتى الخطوط الدقيقة، وعلى الرغم من السعر المرتفع الذي يبلغ 350 دولارًا للجلسة الواحدة، فإن الكثير من النساء في أستراليا يتهافتن لحجز موعد للحصول على هذا النوع من العلاج.

كما قالت إحدى العميلات، فى مراجعة حول العلاج، بإنها تخلصت من حب الشباب بعد جلسة واحدة فقط، مما عزز ثقتها بنفسها، وأعطاها مظهراً أكثر جمالاً، كما قالت عميلة آخرى، إنها عاجزة عن الشكر لمن طورت هذا العلاج، لأن بشرتها تحسنت بشكل كبير بفضله وجعلتها تبدو أصغر سنًا.

فظلت كراي تومتي بالبحث الحديث عن علاج مفيد بعدما عانت من حب الشباب والتصبغ لعشر سنوات، ودفعها ذلك للحصول على شهادة في التجميل من كندا، وبعد عودتها إلى أستراليا مرة أخرى، انتهزت كل فرصة لتطور خبراتها.

وليس هكذا فقط بل وحصلت على أكثر من عشرين شهادة مختلفة في التجميل، والعلاج بالليزر، وتحليل الجلد المتقدم، وطرق معالجة حب الشباب، وتنقيح الجلد والعلاج بالإبر.