شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للمرأة .. 5 نصائح لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة، لتقدير جهودها واحتراما لإنجازاتها التي تقدمها لأسرتها والمجتمع، ووفقا للتقرير المنشورعبر موقع "CDC"، سنقدم بعض النصائح الصحية التي تساعد كل امرأة علي تجنب الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب، ومنها:

-الحفاظ علي اتباع نظام غذائي صحي :

تناول الخضروات والفواكه والبروتين الخالي من الدهون، والحليب ومنتجاته قليلة الدسم، تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في الحفاظ علي صحة قوية خالية من الإصابة بالأمراض المزمنة، لأنها تمدها بجميع العناصر الغذائية المفيدة والمهمة.

ممارسة الرياضة يوميا يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية والتخلص من الطاقة السلبية، ولذا فأنت بهذه الطريقة تساهمين في الحصول علي صحة أفضل خالية من الأمراض المزمنة، ولذا عليكي ممارسة المشي يوميا لمدة 30 دقيقة.

-أخذ القسط الكافي من النوم:

الحصول علي قسط يومي كافي من النوم يعد من النصائح الجيدة التي ينصح بالقيام بها، لأن النوم غير الكافي مرتبط بزيادة فرص الإصابة بمرض السكر والقلب، ولذا يجب النوم يوميا 7 ساعات.

-أبتعدي عن التوتر:

هل تعلمين أن التوتر المستمر والقلق والضغوط النفسية تعمل علي ضعف الجهاز المناعي، وبالتالي تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، ولذا عليك ممارسة أي نشاط يومي يخلص من التوتر.

-التاريخ المرضي العائلي:

من أهم النصائح هي التعرف علي التاريخ المرضي العائلي للمرأة، لتجنب الإصابة بالأمراض الخاصة بها، عن طريق إجراء التحاليل والمتابعة مع الطبيب لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة.