شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا أكبر خطر على صحة القلب.. نصائح للعناية بقلبك بعد التعافى من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن فيروس كورونا هو مرض تنفسي حاد، لا يؤثر على رئتيك بعد دخوله الجسم فحسب، بل ثبت إنه يضرصحة أكثر مما كنا نعتقد وخصوصا بعد التعافى من الفيروس .

منذ عام 2019، وهو العام الذي تم فيه اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، تطور الفيروس وتحور عدة مرات، من الرئتين إلى المخ، ومعظم أجزاء الجسم تقريبًا، لكن هل فكرت يومًا في الطرق التي يؤثر بها الفيروس عليك بعد الشفاء؟ نعم ، تعد مضاعفات ما بعد COVID حقيقية ، واليوم ، سنتحدث عما يفعله COVID بقلبك والطرق التي يمكنك من خلالها إدارة مضاعفات القلب الشديدة بعد COVID.

ذكرت التقارير الطبية حسب موقع " healthsite"، كيفية تأثير كورونا على العديد من أعضاء الجسم، ويظل التأثير حتى بعد الإصابة، فعدوى كورونا أدت في بعض الحالات إلى التهاب في القلب عندما يصاب العضو بأمراض قلبية حادة مثل التهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) أو التهاب التامور (التهاب الكيس الذي يحتوي على القلب).

مضاعفات القلب بعد كورونا

يتسبب فيروس كورونا في إلحاق الضرر بالعديد من أعضاء الجسم ، ولكن قبل أن تفهم الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة مضاعفات القلب بعد التعافي من كورونا ، إليك الأعراض التي يجب أن تبحث عنها:

زيادة ضربات القلب

ووفقًا للخبراء، فقد لوحظ ارتفاع في معدل ضربات القلب بعد التعافى من فيروس كورونا، والذي يتراوح عادة بين 60 إلى 100، ويمكن أن تؤدي هذه الزيادة في معدل ضربات القلب إلى حالة تسمى تسرع القلب، والتي يمكن أن تصبح قاتلة إذا لم يتم الاعتناء بها.

"تسبب الحمى والعدوى تسريع معدل ضربات القلب، مما يزيد من عمل القلب لدى مرضى كورونا الذين يصابون بالتهاب رئوي، وقد ينخفض ​​ضغط الدم أو يرتفع ، مما يتسبب في مزيد من الضغط على القلب ، ويمكن أن تؤدي الزيادة الناتجة في الطلب على الأكسجين إلى لتلف القلب ، كما يقول تقرير صادر عن هارفارد هيلث.

صعوبة في التنفس

حتى أن بعض المرضى الذين تعافوا من COVID عانوا من مشاكل تنفس حادة. ألم الصدر المزمن لصعوبة التنفس، وأمراض القلب التي يسببها كورونا حقيقية، بينما في كثير من المرضى يتم حل هذه الحالة بعد فترة، قد يستمر هذا لبعض الوقت في بعض المرضى.

نصائح للعناية بقلبك بعد كورونا

فيما يلي بعض النصائح المدعومة من الخبراء:

منع تخثر الدم

يمكن أن يؤدي تخثر الدم إلى العديد من الحالات الصحية الشديدة، مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية، من الحكمة استشارة طبيب قلب وقد يعطيك مميعات الدم التي يمكن أن تمنع هذه المضاعفات.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

الغذاء الجيد مهم للشفاء المناسب والسريع من عدوى فيروس كورونا القاتلة، لذا توصي منظمة الصحة العالمية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات لصحة القلب، يقول الخبراء أيضًا أنه يجب على المرء الابتعاد عن الأطعمة المعلبة والأشياء المملحة واللحوم الباردة وما إلى ذلك.

ابق نشيطا بدنيا

انغمس في الكثير من التمارين ، وليس بالضرورة التدريبات الثقيلة ، ولكن من المهم وجود نوع من التمارين الخفيفة. نعم ، يقول الخبراء إن القليل من النشاط البدني يمكن أن يزيد من قدرتك على التحمل وقد يساعد في تحسين صحتك العامة بعد التعافي من عدوى فيروس كورونا القاتلة.