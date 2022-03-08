ما هي الأطعمة التي تُعزّز الإلتهابات في الجسم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 8:10 صباحًا

أوضح تقرير نُشِر على موقع “بزنس إنسايدر”، أنّ تعرُّض الجسم لالتهاب مُزمن يتسبب في تدمير الحمض النووي للخلايا ويرفع الإصابة بالسرطان والسكّري نتيجة لزيادة مقاومة الإنسولين.

ولفت إلى أنّ الاهتمام بنوعية الأطعمة المستهلكة يُعدّ من أبرز الحِيل التي تساهم بشكل كبير في حمايتك من المضاعفات، وتقليل الإصابة بالأمراض وأيضاً بحدّة الالتهابات في الجسم. وقدّم التقرير بعض الأطعمة التي تزيد من تعرّض الجسم للالتهابات، ومنها:

– السكّريات: إنّ الإسراف في تناول الحلويات يتسبب في إنتاج الجسم لهورمون الإنسولين الذي يزيد الدهون فيه، وبالتالي تنتج مواد كيماوية ترفع الإصابة بالالتهابات. كما أنّ السكّريات تحفز إنتاج الأحماض الدهنية في الكبد، التي يقوم الجسم بهضمها وبالتالي يزيد من الإصابة بالتهابات.

– اللحوم المصنّعة: إنّ هذا النوع من اللحوم يكون غنيّاً بالدهون المشبعة، وهذا الأمر يتسبب في زيادة الوزن وبالتالي تعزيز الإصابة بالالتهابات.

– المقالي: تُعتبر من الأسباب الأساسية للإصابة بالالتهابات لاحتوائها على دهون متحوّلة.

وفي المقابل، نصح التقرير بالتركيز على الأطعمة الصحّية التي تقلّل من احتمال الإصابة بالالتهابات، ومنها زيت الزيتون البكر، والفاكهة، والخضار، والمكسّرات.