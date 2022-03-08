شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للخمول.. تناول حفنة من "اللب الأبيض" يحسن مزاجك ويشعرك بالنشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا وجدت نفسك تتناول فنجانًا من القهوة في فترة الظهيرة للتغلب على شعور الخمول، فقد تمنحك مادة الكافيين انتعاشة قصيرة المدى، ولكن إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة للتغلب على ذلك الشعور والحصول على المزيد من الألياف إلى وجباتك، فتناول حفنة من بذور قرع العسل "اللب الأبيض"، يحسن الحالة المزاجية، فهو غني بالعناصر الغذائية التي يتوق إليها عقلك، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

وقال عالم الأعصاب الدكتور دانيال آمين، إن تناول بذور قرع العسل يساعد في مكافحة خمول منتصف النهار، لأنها تزيد من توافر الدوبامين في الدماغ، وذلك بفضل حمض أميني يسمى التيروزين.

وأضاف آمين، أن بذور اليقطين المعروفة باسم " قرع العسل" او اللب الأبيض غنية بالماغنيسيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في السيطرة على نسبة السكر في الدم، موضحا أن سبب الشعور بالخمول على الأرجح يعود إلى حدوث انهيار في نسبة السكر في الدم، لذا بدلاً من تناول القهوة لإصلاح المشكلة مؤقتًا، يوصي الخبراء بالحفاظ على مستويات السكر في الدم متوازنة لتجنب الانخفاض المخيف في منتصف النهار.

تحتوي بذور قرع العسل على نسبة عالية من الألياف أيضًا، مما يزيد فقط من فوائد موازنة السكر في الدم (حيث تحافظ الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول)، ستمنحك أونصة واحدة فقط من بذور قرع العسل 20٪ من المدخول اليومي الموصى به من الألياف ومع ذلك، تحتوي القشرة على ألياف أكثر من البذور وحدها.

بالإضافة إلى فوائدها في موازنة السكر في الدم ، تحتوي بذور قرع العسل على نسبة عالية من الحديد ، حيث توفر أونصة واحدة من البذور 11٪ من المدخول اليومي الموصى به ، بدون كمية كافية من الحديد ، قد تشعر بالإرهاق والدوار والإرهاق وبالنظر إلى أن أجسامنا لا تنتج المعادن الأساسية بمفردها ، فمن السهل جدًا مواجهة فجوة.

طرق صحية لجني فوائد ثمار بذور قرع العسل:

لا تحتوي هذه البذور القوية على العناصر الغذائية الأساسية فحسب ، بل إنها أيضًا متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن أن تتناسب مع نظامك الغذائي بطرق لا حصر لها، بعض من المفضلة لدينا؟ قم بتضمين البذور كمكون سلطة مقرمش ، امزجها في عصير ، ورشها على الحساء ، أو شويها ببعض التوابل اللذيذة للحصول على وجبة خفيفة بسيطة ومقرمشة، أو يمكنك دائمًا الحصول على حفنة لتناولها.