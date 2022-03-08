شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرحة عنق الرحم من أعراض وأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث لدى الكثير من النساء الشعور بألم يصعب تحمله من منطقة عنق الرحم، فتعاني بألم شديد أثناء التبول وأثناء ممارسة العلاقة الحميمة، وعند الذهاب للطبيب للتعرف على الأسباب تكتشف أنها تعاني من قرحة في عنق الرحم.

ووفقا لسلسة س وج التي ييقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف علي أعراض وأسباب وعلاج قرحة عنق الرحم، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

لماذا تصاب بعض النساء بقرحة عنق الرحم؟

هنا العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بقرحة عنق الرحم، ومنهاك

-الإصابة بعدوي بكتيرية أو فيروسية وحدوث التهابات في المهبل ووصلت إلي عنق الرحم.

-علامة علي الإصابة بسرطان عنق الرحم.

-استخدام وسائل تحديد النسل لها دور في الإصابة.

-الإستمرار في استخدام المطهرات المهبلية.

-الإصابة باضطرابات هرمونية.

ما هي أعراض الإصابة بقرحة عنق الرحم؟

-ظهور إفرازات غريبة تكون صفراء اللون في الأغلب.

-التعرض لنزيف مهبلي.

-الشعور بألم يصعب تحمله أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

-الشعور بألم شديد أثناء عملية التبول.

-ارتفاع حرارة الجسم.

-ألم في البطن والظهر.

ما هي أفضل طرق لعلاج قرحة عنق الرحم؟

يختلف علاج قرحة عنق الرحم حسب السبب المؤدية للإصابة بها، ولكن في الأغلب تخضع النساء لعملية الكي للتخلص من القرحة، بالإضافة إلي أخذ بعض المضادات الحيوية والفيروسية مضادات الفطريات، والامتناع التام عن العلاقة الزوجية حتي التعافي.