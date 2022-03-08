شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. عادة خطرة قد تفقدك السمع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة متمثلة في تجمع القصيم الصحي، أن تنظيف الأذن باستخدام أعواد القطن قد يسبب دفع شمع الأذن بشكل أعمق مما قد يؤدي إلى انسداد الأذن.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تسبب أعواد القطن ثقب طبلة الأذن وفقدان السمع، وقد يترتب عليه إزالة الطبقة الشمعية التي تعمل على محاربة البكتيريا والفطريات التي تدخل قناة الأذن.

ونوهت إلى أنه ليست هناك حاجة إلى تنظيف الشمع من الأذنين؛ لأن هناك نظام تنظيف طبيعي في قناة الأذن يزيل الشمع.

وبينت أنه قد يتزايد الشمع ويتراكم داخل قناة الأذن عند بعض الأشخاص، وفي هذه الحالة ينصح بزيارة أخصائي طبي بدلًا من استخدام أدوات خاطئة.