شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح تساعدك فى التخلص من الوزن الزائد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في التخلص واقضاء علي زيادة الوزن، عليك قراءة هذا التقرير لأنه يقدم لك العديد من النصائح، وذلك وفقا لموقع " لينتا رو ".

أوضحت الدكتورة ليزا يونج، خبيرة التغذية الأمريكية، أن هناك العديد من النصائح التي تساهم في التخلص من الوزن الزائد دون عودة للدهون مرة أخري، ولكن يجب وضع خطة في البداية.

فاتباع أنظمة غذائية صارمة ومحددة بالفعل تساهم في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع جدا، ولكنها في حقيقة الأمر تساعد أيضا في الرجوع للوزن المفقود بشكل أسرع.

ومن ضمن نصائح خبيرة التغذية للتخلص من الوزن الزائد دون رجعة له، التالى:

- عدم التخلي عن تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

- أكثر من تناول الأطعمة المغذية التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية .

- تناول الطعام بهدوء وبانتباه وليس خلال مشاهدة التليفزيون أو متابعة مواقع التواصل الاجتماعي.

- يمكنك استبدال اللحوم الحمراء بأطعمة نباتية.

- الاحتفال بكل كيلو تقوم بفقدانه حتي تظل متحمسا.

- أكثر من تناول الخضروات حتي لا يقل العناصر الغذائية في جسمك.