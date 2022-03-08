شكرا لقرائتكم خبر عن هل القهوة مشروب جيد قبل التمرين؟ إجابات خبراء اللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يخفى على أحد أن القهوة تحتوى على جرعة صحية من الكافيين - ولكن ما يجب ملاحظته هو أن هذا المنشط للغاية قد ثبت أنه يمنحك دفعة إضافية من الطاقة التي تساعد على تحسين أدائك أثناء التمرين، ولكن كيف يعمل؟.

إذا كنت من محبي القهوة وتشعر بالحيرة فيما إذا كان بإمكانك تناولها قبل التمرين أم لا، فاقرأ هذه المقالة لتعرف ما يقوله الخبير في هذا الشأن.

أفضل مشروب قهوة قبل التمرين؟

يقول مدربو اللياقة البدنية وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، إن الكافيين بالجرعات الصحيحة مليء بالفوائد مثل مشروب قبل التمرين .

يجب تناول الكافيين جنبًا إلى جنب مع الطعام، وهذا يساعد في امتصاص أسرع، وبالتالي يساعد جسمك على رفع مستويات الطاقة وتعبئة الأحماض الدهنية الحرة، علاوة على ذلك، ثبت أيضًا أن الكافيين يزيد من القدرة على التحمل والقوة، ويعزز الأداء الإدراكي، ويحتمل أيضًا زيادة كمية الدهون التي تحرقها.

أفضل شيء؟ يمنحك الكافيين صدمة تساعدك على البقاء مستيقظًا تمامًا، وهذا يعني تحسين التركيز وزيادة اليقظة وبالتالي تحسين الأداء!

ما هو الوقت المناسب لشرب القهوة؟

هناك دائمًا وقت مناسب لأي شيء وهو ينطبق أيضًا على استهلاك القهوة، إذا كنت تفكر في تناول القهوة كمشروب قبل التمرين ، فمن المهم أن تعرف متى يجب أن تتناولها، والآن هذا هو المكان الذي يصبح فيه الأمر ممتعًا - توقيتك هو المفتاح.

يحتاج الكافيين إلى دخول مجرى الدم للحصول على التأثير الكامل المطلوب، لذا فإن الاقتراح هو أن تأخذ هذا الكوب 45-60 دقيقة قبل التمرين.

مقدار تناول القهوة؟

نعلم أن القهوة لذيذة، لكن لا تفرط في تناولها! أي شيء زائد ضار بالجسم وترتبط الجرعة الزائدة من الكافيين بالعديد من الآثار الجانبية، نظرًا لأن خبير اللياقة يسمح بتناول القهوة قبل التمرين ، يجب أن تعرف الكمية المطلوبة منها.

يوصى بعدم تجاوز 400 ملليجرام من الكافيين في اليوم - لكن لا يتعين علينا حتى الذهاب إلى هذا الحد، يحتوي فنجان القهوة المتوسط على ما يقرب من 100 مجم من الكافيين، ما يمنحك أكثر من الطاقة الكافية التي تحتاجها للتمرين.