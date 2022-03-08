تعرف على الأعراض المبكرة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

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القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الروماتويدي مرض مناعي والتهابي مما يعني أن جهازك المناعي يهاجم الخلايا السليمة في جسمك عن طريق الخطأ، مما يتسبب في التهاب أو تورم مؤلم في الأجزاء المصابة من الجسم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، في هذا التقرير نتعرف على الأعراض المبكرة لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية في هذه الحالة، يهاجم الجهاز المناعي للجسم خلاياه السليمة مما يسبب الالتهاب ويظهر التأثير عادة في المفاصل.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة أن "التهاب المفاصل الروماتويدي يؤثر بشكل شائع على المفاصل في اليدين والمعصمين والركبتين وفي المفصل المصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، تلتهب بطانة المفصل ، مما يتسبب في تلف أنسجة المفصل ويمكن أن يتسبب تلف الأنسجة هذا لفترة طويلة أو مزمن الألم وعدم الثبات (عدم التوازن) والتشوه ".

ليس من السهل ملاحظة علامات التهاب المفاصل في الجسم حيث تظهر هذه العلامات ببطء شديد.

قال الخبراء في مركز جونز هوبكنز الأمريكي لالتهاب المفاصل: "تبدأ الحالة النموذجية لالتهاب المفاصل الروماتويدي بشكل خادع، مع التطور البطيء للعلامات والأعراض على مدى أسابيع إلى شهور.. غالبًا ما يلاحظ المريض أولاً تصلبًا في مفصل واحد أو أكثر، وعادة ما يكون مصحوبًا بألم في الحركة".

هل التهاب المفاصل الروماتويدى متعلق بتقدم العمر؟

لا يرتبط التهاب المفاصل الروماتويدي بالعمر، نوع واحد فقط من التهاب المفاصل مرتبط بالعمر وهو هشاشة العظام.

في هذه الحالة يتلف غضروف المفصل وهذا يؤدي إلى تدهور صحة العظام والأنسجة التي تربط العضلات بالعظام وتحافظ على تماسك المفاصل.

ما هي الأعراض الشائعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي؟

هناك عدة أعراض مرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مثل: التعب ، آلام المفاصل ، آلام المفاصل ، تورم المفاصل ، احمرار المفاصل ، دفء المفاصل ، تصلب المفاصل، فقدان نطاق حركة المفاصل ، إصابة العديد من المفاصل (التهاب المفاصل) ، العرج ، تشوه المفاصل ، يتأثر كلا جانبي الجسم، وفقدان وظائف المفاصل ، وفقر الدم ، والحمى ، والاكتئاب.

من بين هذه الأعراض الأكثر شيوعًا آلام المفاصل وتورم المفاصل والتعب والحمى.

آلام المفاصل في التهاب المفاصل الروماتويدي

يقال إن آلام المفاصل التي تستمر لأكثر من ستة أسابيع علامة على التهاب المفاصل الروماتويدي. يقول الخبراء إن المفاصل الصغيرة عادة ما تتأثر أولاً وتتأثر تدريجياً نفس المفاصل على جانبي الجسم.

يمكن أن تكون إحدى العلامات الواضحة لالتهاب المفاصل الروماتويدي تصلب الصباح لأكثر من 30 دقيقة وفقًا لأطباء الروماتيزم.

يحدث هذا لأن جسمك أثناء الليل يفرز مواد كيميائية مضادة للالتهابات لتخفيف آلام المفاصل وتيبسها، ولكن بحلول الصباح ، لم يعد قادرًا على محاربة المواد الكيميائية التي تسبب الالتهاب، ونتيجة لذلك يستيقظ الشخص مع تيبس مؤلم في المفاصل.

تورم المفاصل في التهاب المفاصل الروماتويدي

المفاصل الملتهبة في بعض الأحيان ستشعر بالدفء عند لمسها.

وقالوا إن "الالتهاب والتشوه البنيوي أو كليهما قد يحد من نطاق حركة المفصل. ومع مرور الوقت ، يصاب بعض مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي بتشوهات في اليدين أو القدمين".

الحمى في التهاب المفاصل الروماتويدي

بسبب التهاب المفاصل ، يعاني الجسم من انخفاض في درجة الحرارة. تعتبر الحمى المنخفضة دائمًا علامة على وجود التهاب. لقد كانت دائمًا حالة أساسية لمعظم حالات الالتهاب وأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

التعب الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى ضعف جسدي عام ونعاس وإرهاق. لا ينبغي الخلط بين التعب والإرهاق. في حالة الإرهاق ، يشعر الجسم بأنه قد نفد طاقته تمامًا. يزيد من الحاجة إلى النوم ويقلل من قوة تركيز الجسم. كثير من الناس يصفون التعب بأنه لا يمكن السيطرة عليه.