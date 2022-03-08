شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح من مطبخك للتخلص من حب الشباب أبرزها.. استخدام العسل الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهور حب الشباب في الوجه يعد من الأمور المزعجة لدي المصابين به، ولذا يبحث الكثيرون عن أفضل العلاجات وبالفعل يستخدمون أدوية باهظة الثمن ويكون تأثيرها جيدة في البداية.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس "، الذي قدم أفضل الحيل الطبيعية التي تساعد في علاج حب الشباب، ومنها:

الثلج

أوضح التقرير، أن اسخدام الثلج علي الحبوب أو عند الإصابة بالتهاب أو ألم يساعد في التخلص منها بشكل مباشر.

زيت الزيتون

عند قراءتك لزيت الزيتون فقد تششر بالإستغراب بعض الشيء، والسبب أم حب الشباب قد يظهر بسبب الدهون علي الجلد، ولكن لزيت الزيوت خصائص طبيعية تساعد في تخلصك منها، ومنها مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تمدها لبشرتك وتساعد في تحقيق التوازن التي تحاج البشرة، وبالتالي تخلصك من حب الشباب.

الشاي الأخضر

يمكنك وضع الشاي الأخضر كماسك علي بشرتك، فثبت أنه يقلل من ظهور حب الشباب ويقضي علي ما ظهر .

الصبار

يساعد علي تهدئة البشرة والتخلص من الندوب، ولذا فهو خيارا رائعا للتخلص من حب الشباب، وذلك عن طريق دمجه مع الشاي الأخضر والعسل، ووضعة علي البشرة لمدة 20 دقيقة.

العسل

هو مضاد للبكتريا، ويخلصك من ألم حب الشباب، وظهور الإحمرار الشديد بها، يمكنك استخدام قطعة قطن ووضعها في العسل الخام، ثم وضعها علي حب الشباب ثم تغسل بماء البارد بعد مرور 10 دقائق.