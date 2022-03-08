شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحدد ضوابط استخدام المضاد الحيوي الوقائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. علي الشهري استشاري باطنة وأمراض معدية للكبار من خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية الوقائية.

وقال الشهري، عبر حسابه في “تويتر” إن المضاد الحيوي الوقائي لالتهاب الجروح في العمليات الجراحية غالباً يعطى جرعة واحدة فقط”.

وأضاف أنه في حالات نادرة يحتاج المريض لأكثر من جرعة، موضحا أن إضافة جرعات داخل غرفة العمليات تحكمها عدة عوامل.

وأشار الشهري، إلى أن الاستمرار في إعطاء المريض المضاد الحيوي الوقائي بعد العملية بدون سبب واضح قد يضر المريض.