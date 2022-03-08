شكرا لقرائتكم خبر عن هل عصير الخضروات مفيد لصحتك؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح العصير الأخضر رمزًا لنمط حياة صحي، فهو مصطلح واسع ينطبق على أي عصير أخضر، تعتبر الخضروات الورقية المليئة بالفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية ضرورية لزيادة القيمة الغذائية لعصيرك الأخضر، كما أنها غنية بالكلوروفيل، وهو المركب الذي يضع "الأخضر" لا يعطي الكلوروفيل اللون الأخضر فقط، بل هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن يساعد في دعم المسارات الطبيعية لإزالة السموم من الجسم، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

الفوائد الصحية للعصير الأخضر: 1. مصدر رئيسي للعناصر الغذائية:

يعتبر العصير الأخضر مصدرًا مركّزًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، ولأنها موجودة بالفعل في صورة سائلة ، فإن هذه العناصر الغذائية المفيدة يسهل هضمها وامتصاصها بشكل عام، يعتبر السبانخ خيارًا رائعًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكاروتينات والمغذيات النباتية .

2. يدعم صحة الأمعاء:

العصير الأخضر هو أيضًا أحد نجوم صحة الأمعاء، يمكن أن توفر العصائر الخضراء المغذيات النباتية الأساسية مثل الفلافونويد ومضادات الأكسدة لدعم التنوع الميكروبي وصحة الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك ، تظهر العديد من الدراسات الآن دور المواد الكيميائية النباتية مثل الفينولات والكاروتينات التي يمكن أن تفيد الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء البشرية.

3. يساعد على ترطيب جسمك:

يمكن أن يساعد العصير الأخضر في الحفاظ على رطوبتك ، خاصةً إذا كان يحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخيار، يحتوي الخيار على 90٪ ماء ومحمّل بالإلكتروليتات مثل الماغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد في الحفاظ على توازن السوائل الأمثل في خلاياك.