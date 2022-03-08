شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو لبذل جهود دولية لإنقاذ الأرواح ومنع فقدان المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، إن آلاف المهاجرين يختفون أو يموتون كل عام على طول طرق الهجرة، وفي عام 2018، التزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "بإنقاذ الأرواح وبذل جهود دولية منسقة بشأن المهاجرين المفقودين" من خلال اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة.

وقالت المنظمة، إنه بعد 4 سنوات هناك أكثر من 15000 حالة وفاة موثقة، لا يمكن تأجيل الجهود المبذولة لتقديم استجابة ذات مغزى لهذه المأساة الإنسانية المستمرة.

بصفتنا رؤساء اللجنة التنفيذية لشبكة الأمم المتحدة للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، فإننا ندعو الدول إلى تحمل المسؤولية الجماعية على وجه السرعة لإنقاذ الأرواح ومنع المهاجرين من الاختفاء أو الموت على طول طرق الهجرة والبحث عن الأشخاص المفقودين وتحديد هويتهم ومساعدة أسرهم.

وقالت المنظمة، إنه نظرًا لأن سياسات الهجرة أصبحت أكثر تقييدًا من أي وقت مضى، حيث تظل مسارات الهجرة الآمنة والنظامية بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين، بما في ذلك في سياق جائحة كورونا، يسعى العديد من الأشخاص إلى لم شمل الأسرة أو العمل اللائق أو الكرامة أو الفرص الأفضل أو الذين يضطرون للمغادرة بسبب الكوارث والأوضاع غير المستقرة خيارات قليلة بخلاف الهجرة غير النظامية على طول طرق محفوفة بالمخاطر وغالبًا ما تضطر إلى الاعتماد على المهربين لتسهيل المرور، موضحة أن العواقب واضحة للعيان: من البحر الأبيض المتوسط​​، والمحيط الأطلسي، وبحر أندامان، إلى الصحراء الكبرى، وعلى طول ممرات الهجرة في الأمريكتين، أصبح موت أو اختفاء المهاجرين متكررًا للغاية.

على مدى السنوات الثماني الماضية، لقي أكثر من 47 ألف شخص مصرعهم على طول هذه الطرق وغيرها حول العالم، لا يتم تسجيل العديد من الوفيات، لا يشمل هذا الرقم آلاف المهاجرين الذين يختفون كل عام لأنهم غير قادرين على التواصل مع عائلاتهم، سواء كانوا ضحايا للاختفاء القسري، أو محتجزين أو تقطعت بهم السبل، أو مختبئين خوفًا من الاعتقال أو الترحيل، أو الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أو هؤلاء الذين أصيبوا بجروح بالغة.

وقالت المنظمة، عندما يفقد الأشخاص على طول طرق الهجرة، غالبًا ما تواجه أسرهم عواقب اجتماعية واقتصادية ونفسية وإدارية وقانونية مدمرة، لا يعتبر اختفاء أحد الأقارب سببًا للكرب فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على حق الملكية أو الميراث أو حقوق الوالدين أو الرعاية الاجتماعية، موضحة، إن معالجة هذه الأمور هي مسؤولية جميع البلدان، وتتطلب جهودًا من جانب أصحاب المصلحة المتعددين، تشمل الجهات الفاعلة المحلية والوطنية، والتي تظل فيها أصوات المهاجرين وإشراك الأسر المتضررة محورية، كما أننا قلقون بشكل خاص من الاتجاه المتزايد لتجريم أو عرقلة الجهود المبذولة لتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك جهود البحث والإنقاذ والرعاية الطبية للمهاجرين المحتاجين، وهو ما يتعارض مع الالتزام الوارد في الهدف 8 من الميثاق العالمي للهجرة.

وقالت: ندعو الدول إلى احترام الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، ودعم الحق في الحياة والحق في الصحة لجميع الأفراد، بغض النظر عن الجنسية أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو حالة الهجرة أو أي أسباب أخرى.

وأوضحت المنظمة، أنه قبل المنتدى الدولي الأول لمراجعة الهجرة (IMRF) الذي سيُعقد في الفترة من 17 إلى 20 مايو 2022 لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، ندعو الدول أيضًا إلى:

منع المهاجرين من الموت أو الاختفاء عن طريق:

1. تحديد الأولويات والتعاون في عمليات البحث والإنقاذ لتقديم المساعدة للمهاجرين بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، بما في ذلك من خلال آليات إنزال واضحة، ويمكن التنبؤ بها تضمن تسليم الناجين إلى مكان آمن، وأن جميع الأطفال يتلقون رعاية واستقبالًا غير احتجازية.

2. دعم جهود المنظمات الإنسانية وأطقم السفن التجارية، عند الاقتضاء، لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والرعاية الصحية وحماية المهاجرين في البر والبحر، والامتناع عن تجريم أو عرقلة أو ردع جهود أولئك الذين يقدمون هذه المساعدة.

3. تقييم تأثير القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة على أساس منتظم ومراجعتها، حسب الضرورة، للتأكد من أنها تتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية ولا تخلق أو تزيد من خطر وفاة المهاجرين أو فقدانهم.

4. تمكين المهاجرين وأسرهم من إقامة أو استعادة أو الحفاظ على الاتصال على طول طرق الهجرة.

5. خلق وتعزيز إمكانيات الهجرة الآمنة والنظامية بطريقة تدعم الحق في الحياة الأسرية وتستجيب لاحتياجات المهاجرين في حالة الضعف، وكذلك ممارسات القبول والإقامة على أساس الاعتبارات الرحمة أو الإنسانية أو غيرها من الاعتبارات للمهاجرين المضطرين لمغادرة بلدانهم الأصلية.