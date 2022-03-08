شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الإصابة بمتغير BA.3 من أوميكرون إذا حصلت على تطعيمك الكامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحور متغير أوميكرون شديد الانتقال من ليشكل سلالة شقيقة أخرى تسمى BA.3، مع العلم بالتقارير حول خطر حدوث زيادة أخرى بسبب اكتشاف BA.3، قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إنها تراقب عن كثب جميع السلالات الفرعية لـ Omicron، بما في ذلكBA.1 ، BA. 1.1 و BA.2 وBA.3.

هل لا يزال بإمكانك الإصابة بكورونا إذا تم تطعيمك بالكامل؟

مع كل هذه المتغيرات الجديدة، فإن السؤال العالق في أذهان عامة الناس في الوقت الحالي هو هل الأفراد الملقحين بالكامل في مأمن من الإصابة بعدوى الفيروس؟ او الذين تعافوا بالفعل من الاصابة بالفيروس مؤخرا؟ دعنا نسمع ما يقوله الخبراء وفقا لموقع " healthsite"

BA.3 تم اكتشاف Omicron subvariant في بعض أنحاء العالم ، لكن ماذا لو تم تطعيمك؟ هل مازال الفيروس يعني لك شيئا؟ للأسف نعم. في الماضي، شهدنا حالات إعادة إصابة أو حالات اختراق من عدة أجزاء من العالم، لاما هي حالات الاختراق؟ لا يزال الأشخاص الذين تعافوا من عدوى فيروس كورونا معرضين لخطر الإصابة بالفيروس (بمتغيرات مختلفة) وتعرف هذه الحالات بحالات كورونا المتقدمة من الناحية الطبية.

يقول الخبراء: "تحدث عدوى اختراق، ولكن الخبر السار حقًا هو أن الأفراد الذين تم تطعيمهم والذين أصيبوا بـ كورونا هم أقل عرضة للدخول إلى المستشفى من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، وأضافوا أيضًا أن معدل الوفيات أقل بكثير بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا.

دعنا نلقي نظرة على ما يقوله مركز السيطرة على الأمراض (CDC) حول خطر الإصابة بالفيروس مرتين: في البيانات الصادرة في أغسطس 2021 ، ذكر مركز السيطرة على الأمراض:

إذن هل يجب أن تحصل على اللقاح؟ نعم، يقول الخبراء أنه على الرغم من أن الإصابات الخارقة حقيقية، إلا أن الأشخاص الملقحين بالكامل والذين يصابون بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة فقط، لذلك، على الرغم من أن اللقاحات ليست مثالية، إلا أنها لا تزال فعالة ضد أمراض كوروناالشديدة.

ومع ذلك، هناك شيء يدعو للقلق، ما هذا؟ اقترح الخبراء أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل في مأمن من الإصابة بأمراض كورونا الشديدة، لكنهم لا يزالون أسوأ ناشر لـ كورون، يحذر الأطباء من أن "مصدر القلق الرئيسي بشأن العدوى الاختراقية هو أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل يمكن أن ينشروا عن غير قصد COVID-19 للآخرين، وقد يكون من الصعب تحديد مدى شيوع هذا".

لذلك، فإن أفضل طريقة للبقاء في مأمن من عدوى الفيروس هي الامتثال لبروتوكولات الأمان الخاصة بفيروس كورونا المستجد وهي: تعقيم اليدين، والتباعد الاجتماعي، والتطعيم (لمنع شدة فيروس كورونا، وارتداء الأقنعة.