شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: شهدنا مستويات غير مسبوقة لانتقال كورونا بالعالم بسبب أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رؤساء صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية مشاورات رفيعة المستوى مع اليونيسف، ومؤسسة جافىGavi ، وتحالف اللقاحات، والمنسق العالمي الرئيسي للجاهزية القطرية للقاح كورونا وتسليمه، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تصنيع اللقاحات، يهدفون إلى ضمان التسليم السريع للقاحات، حيث تشتد الحاجة إليها ووضع هذه اللقاحات في متناول اليد.

أصدرت فرقة عمل القادة المتعددة الأطراف البيان التالي:

في الأشهر القليلة الماضية، شهدنا مستويات غير مسبوقة من انتقال المرض في جميع أنحاء العالم بسبب متغير اوميكرونOmicron ، ومع ذلك، لا يزال الوصول غير المتكافئ إلى لقاحات كورونا والاختبارات والعلاجات منتشرًا، مما يطيل أمد الوباء، مضيفة، أن 23 دولة لم تنته بعد بشكل كامل من تلقيح 10% من سكانها، و73 دولة لم تحقق 40% تغطية، ومن المتوقع أن يفوق عدد أكبر بكثير هدف 70% بحلول منتصف هذا العام.

أكبر التحديات هي في البلدان منخفضة الدخل والتي تتركز في أفريقيا، وتم تطعيم 7% فقط من الأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل بشكل كامل، مقارنة بـ73% في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وأضافت المنظمة، فى بيان جديد لها، تعتبر حماية صحة الأشخاص الذين يعيشون في أفقر دول العالم في مواجهة جائحة متغيرة ذات أولوية رئيسية، يمكننا ضمان أن هذه البلدان لديها إمكانية الوصول والوسائل والقدرة على تطعيم سكانها، وخاصة أولئك الأكثر عرضة للخطر.

وقالت، إنه على الرغم من التحديات، كان هناك تقدم، وتم تخفيف قيود إمدادات اللقاح منذ العام الماضي، ولم تعد قيود التصدير مشكلة في الوقت الحالي.

وأوضحت، أنه يجب أن تركز جهودنا الآن على دعم البلدان لزيادة معدلات التطعيم، لا يوجد نهج "مقاس واحد يناسب الجميع"، حيث يواجه كل بلد تحديات سياسية وإدارية وتحديات تتعلق بالقدرات مختلفة.

وقالت: البنية التحتية للرعاية الصحية غير كافية، بما في ذلك المستودعات وقدرة سلسلة التبريد، ونقص الملقحين المدربين، والتعقيدات المرتبطة بإستخدام لقاحات متعددة، ونقص أنظمة البيانات لدعم حملات التطعيم، والمعلومات المضللة، لكن لدينا دروسًا جيدة يمكن الاستفادة منها من البلدان حول العالم التي تمكنت من التغلب على العقبات وإطلاق حملات التطعيم، بما في ذلك من البلدان منخفضة الدخل.

وأكدت المنظمة، أن الاستثمار المستدام في قدرات التصنيع المتنوعة جغرافيا والتكنولوجيات الجديدة للقاحات والعلاجات والتشخيص يُعد أمرًا أساسيًّا لضمان وصول أكثر إنصافًا وبأسعار معقولة وفي الوقت المناسب إلى الأدوات للبلدان النامية، في هذا السياق، نرحب بعمل الشركات المصنعة للقاحات الرائدة في استكشاف وإقامة شراكات جديدة وندعوها للعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والبلدان للاستفادة من الحلول العملية ومشاركة التراخيص والتكنولوجيا والمعرفة، تتمثل إحدى الأولويات القصوى لإنهاء وباء كورونا في نشر التمويل بسرعة لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل إلى اختبارات كورونا والعلاجات واللقاحات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يعد التمويل الكامل لمسرع الوصول إلى أدوات كورونا ACT أمرًا بالغ الأهمية.

وقالت المنظمة، إنه مع زيادة إمدادات اللقاحات في عام 2022، سيكون التنسيق الوثيق بين جميع أصحاب المصلحة أمرًا حاسمًا لمواءمة العرض مع الطلب، وتقليل تجزئة العرض، ونشر اللقاحات بأكثر الطرق فعالية، يجب علينا التكيف مع التحديات المتطورة باستمرار ومواصلة العمل معًا.

كما قال الراحل الدكتور بول فارمر: "في أي وقت يتم تطوير أداة جديدة - سواء كانت لقاحات أو علاجات - يجب أن تكون هناك أيضًا خطة توصيل"، دعونا نعترف بأهمية التوصيل، لأن هذا هو المكان الذي يتم فيه إنقاذ الأرواح، والحفاظ على العائلات كاملة، ويستكمل الأطفال تعليمهم، وتبقى المجتمعات قوية، وتنمو الاقتصاديات.