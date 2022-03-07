ماذا جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 9 ثواني

صدر في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 48

Moderna: 200

عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 222 فحصاً.

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 27

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 5

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1637 حالة شفاء

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 14

حالات وفاة: 1

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1126 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1079375.

كما أعلنت تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس ترفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 10161.