5 أعشاب تعزز جهاز المناعة لديكم أبرزها “الزنجبيل”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 8:40 مساءً

يلعب الجهاز المناعيّ دورًا مهمًا في حماية أجسامكم من الإصابة بالأمراض بأنواعها، وكذلك الأمراض الموسميّة والعدوى وغيرها من المشاكل الصحية التي قد نتعرض لها.

ومن أهم الوسائل للحفاظ على الجهاز المناعي قويًا، هي عبر التغذية الجيدة والنظام الغذائي الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، وبجانب الأطعمة الصحية التي ترفع مناعتكم كالخضروات وخاصة البروكلي والسبانخ، والفاكهة وخاصة الفواكه الحمضية بالإضافة إلى الثوم والبصل وأشياء أخرى، فإن هناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي يمكنها رفع مناعتكم في مواجهة الأمراض ومنها:

الزنجبيل:

يُساعد الزنجبيل في التقليل من الالتهابات، كالتهابات الحلق أو غيرها، مما قد يُساعد على تحفيز استجابة الجهاز المناعي.

كما أنّ الزنجبيل يحتوي على مُركبات حيوية ذات خصائص مُضادة للأكسدة؛ لذلك يلجأ الكثير من الناس إلى شرب الزنجبيل عند شعورهم بالمرض أو نزلات البرد والإنفلونزا.

الزنجبيل

الكركم:

يحتوي الكركم على مُركب الكركومين وهو يملك خصائص مُضادة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات، كما أنّه يُعتبر أحد مُضادات الأكسدة، ويُساعد على تنظيم وظيفة الخلية المناعية، ولذلك فإنّ الكركم قد يُساهم في تحسين وظيفة الجهاز المناعي بشكل عام.

الكركم

الشمر:

يُحسّن الشمر استجابة الجهاز المناعيّ للعدوى، وذلك لاحتوائه على عنصر السيلينيوم الذي يُحفّز عملية إنتاج إحدى أنواع الخلايا المناعية المُسمّاة بالخلية التائية القاتلة.

الشمر

الريحان المقدس (الحبق المُقدس)

يُساعد مستخلص الريحان على مُقاومة العدوى الفيروسية وزيادة المناعة حيث إنه يعمل على المساهمة بشكلٍ ملحوظ في زيادة مستويات بعض أنواع الخلايا المناعية التي تُساعد على حماية الجسم من العدوى الفيروسية.



النبتة القنفذية:

تحوي النبتة القنفذية موادًا فاعلة كثيرة تؤثر على الجهاز المناعي، من بينها مواد فعالة في تعقيم وإبادة الفيروسات والجراثيم.

فتناول هذه النبتة يساعد في تنشيط عمل النظام المناعي لما أثبتته الدراسات من أنّ مشروب القنفذية الساخن قد يُساهم في العلاج المبكّر للعدوى الفيروسية التي تُسبب الإنفلونزا.

كما أنها تقلل خطر الأعراض والمضاعفات الجانبية الناتجة عن هذه العدوى.