آلام الظهر نوعين.. تعرفوا عليها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

بعض الاشخاص تعاني من آلام الظهر دائماً، وذلك يعود لعدة اسباب منها: العمل طويلاً على اجهزة الكمبيوتر او القيام ببعض الحركات الصعبة او اسباب طبية وراثية، في حين تُعد آلام الظهر من أشهر الأشياء التي تجبر أي شخص على التغيب عن العمل أو التوقف عن ممارسة الأنشطة الحياتية المختلفة لأنها تكون في بعض الأحيان منهكة وتجعلك تشعر بعدم الارتياح.

ويمكن أن تحدث آلام الظهر بسبب الإصابة بجروح أو ممارسة بعض الأنشطة أو حتى لأسباب طبية، بحسب تقرير لموقع “ميديكال نيوز توداي”، الذي أوضح أنها يمكن أن تصيب أي شخص أيا كانت مرحلته العمرية.

ومع تقدم العمر تزداد فرصة الإصابة بآلام أسفل الظهر لعدة أسباب منها مشاكل الفقرات والأربطة بالعمود الفقري بصورة تؤثر على الحبل الشوكي وبقية أعضاء الجسم المرتبطة بتلك المنطقة.

أما بالنسبة لآلام منطقة أعلى الظهر فإنها يمكن أن تكون نتيجة وجود التهابات في العمود الفقري أو مشاكل في الشريان الأورطي أو وجود أورام في منطقة الصدر.

وتشمل منطقة الظهر بصورة عامة مجموعة متنوعة من الأربطة والعضلات والفقرات والغضاريف التي تعمل مع العظام لتمكن الإنسان من أداء مهامه الحياتية، لكن تعرض أي منها لخلل يمكن أن يؤدي إلى ظهور آلام في تلك المنطقة بدرجات متفاوتة.

ويعد الإجهاد والتوتر من أبرز العوامل المسببة لآلام الظهر المتكررة، إضافة إلى عوامل أخرى مثل مشاكل العضلات والفقرات التي يمكن أن تنتج نتيجة حركة مفاجئة بصورة غير صحيحة أو التعرض لحمل زائد أو حتى رفع حمل عادي بطريقة خاطئة.