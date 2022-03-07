ما هو جنين القمح وكيف يؤثر على صحة الجسم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 10:23 مساءً - يعدّ جنين القمح كنزا تغذويا لما يتضمنه من فوائد صحية كبيرة تبدأ من تقوية المناعة وتصل الى تقليل فرص الاصابة بأمراض السرطان المختلفة. اذ ان هذا الطعام لا يؤثر ايجابا على صحة الأمعاء وحسب، بل يطال مختلف اعضاء الجسم وأجهزته.

وجنين القمح هو جزء صغير موجود في مركز حبّة القمح، ويكوّن ما نسبته 2.5% فقط من وزنها، وبرغم حجمه الصغير جداً، فإنّ فائدته كبيرة ومثالية، لذلك لا بدّ من تضمينه في حميتك الغذائية. إن جنين القمح هو من الأجزاء المهمة المسؤولة عن تكاثر نبات القمح وإنتاج حبوب جديدة منها، لذا فهو كنز غذائي مهم، ومع ذلك غالباً ما يتم التخلص منه عند القيام بطحن حبوب القمح لإنتاج الطحين.

تقوية جهاز المناعة

إن إضافة القليل من جنين القمح إلى حميتك الغذائية يومياً كفيل بمنح جهاز المناعة لديك دفعة إضافية للعمل بكفاءة ومقاومة الأمراض المختلفة، وخصوصاً أمراض القلب والسرطانات؛ إذ يحتوي على نوع خاص من البروتينات يساعد على زيادة الأنشطة المضادّة للأكسدة في الجسم، ومقاومة الجذور الحرّة المسبّبة للأمراض.

الوقاية من مرض السكري

إن احتواء جنين القمح على منسوبٍ عالٍ من حمض الفوليك يجعله عاملاً مساعداً للوقاية من مرض السكري لدى النساء المعرّضات للإصابة، بحيث يرتبط حمض الفوليك بمركّب كيميائي ضارّ موجود في الجسم؛ ليساهم في الوقاية من الإصابة بالأمراض؛ مثل السكري وأمراض جهاز الدوران. لذا، فإنّ تناوله بانتظام يساعد على خفض منسوب هذا المركّب الكيميائي في الجسم، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بهذه الأمراض.

تقليل فرص الاصابة بالسرطان

إن إضافة جنين القمح إلى حميتك الغذائية يساعد على التقليل من فرص الإصابة بالسرطانات المختلفة، كما أنه يساعد على تدمير الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم.

فوائد جنين القمح والحمل

بفضل غنى جنين القمح بحمض الفوليك؛ فإنه يساهم في الحفاظ على صحة الحمل، وحماية الجنين من الإصابة بأي عيوب خلقية، خصوصاً في جهازه العصبي.

فوائد جنين القمح وجهاز الدوران

لجنين القمح العديد من التأثيرات الإيجابية على جهاز الدوران؛ إذ إن تناوله بانتظام يساهم بشكل فعّال في تقليل فرص الإصابة بمرض الشرايين التاجية وتحسين صحة القلب، وخفض مستويات الكوليسترول الضارّة في الجسم، وبالتالي التقليل من فرص الإصابة بالجلطات، وحماية الشرايين، والحفاظ على صحة القلب.

تعزيز صحة العضلات

إن جنين القمح هو من أفضل المصادر النباتية للبروتينات الضرورية لصحة وبناء العضلات والمهمّة لشفائها بعد التعرّض لأي إصابات أو جروح أو تمزّقات.

فوائد جنين القمح وعمليات الأيض

يحتوي جنين القمح على فيتامينات المجموعة بي B المهمة بشكل خاص لعمليات الأيض في الجسم وسيرها بكفاءة وفعالية. ويساعد كل من الثيامين، والنياسين، وحمض الفوليك على تحويل المواد الغذائية إلى طاقة تستطيع الخلايا الاستفادة منها بسهولة، كما يساعد الثيامين على محاربة بعض الأمراض المزمنة المتعلقة بعمليات الأيض، مثل السمنة.

تعزيز صحة البشرة

بما أن جنين القمح يحتوي على مضادات الأكسدة؛ فهو متعدّد الفوائد للبشرة، ويلعب دوراً مهماً في الحدّ وتأخير ظهور علامات الشيخوخة؛ مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تظهر على البشرة مع التقدّم في السن، لهذا السبب فإنه يساهم في منح البشرة الحيوية والشباب.

له القدرة عل محاربة البقع الداكنة، كما يساهم في التخلص من الرؤوس السوداء، والهالات السوداء التي تتجمّع تحت العينين. يساهم في تجديد خلايا البشرة والقضاء على الخلايا الجلدية الميتة، مما يعطي مظهراً شاباً وأكثر حيوية ونشاطاً. له من الميزات ما يجعله قادراً على الحفاظ على خلايا البشرة رطبة؛ لأنّ تطبيقه على البشرة يساهم في التخلص من الزيوت الدهنية المتجمعة عليها، والتي تفرزها البشرة الدهنية، لذا فهو يساعد على التخلص من حب الشباب المزعج. وبفضل محتواه الغذائي الغني، فإنَّ جنين القمح يساعد بشكل خاص على محاربة علامات تقدّم السن، وتحسين صحة البشرة بشكل ملحوظ، كما يساعد على الوقاية من أمراض الجلد المختلفة؛ مثل الإكزيما.

المساعدة على خسارة الوزن

يملك جنين القمح الفعالية الكبيرة للمساعدة في القضاء على الوزن الزائد؛ لأنه يساهم في زيادة التمثيل الغذائي، مما يساعد على الإسراع في عمليات الأيض وإحراق الشحوم والدهون، بالإضافة إلى صرف الكثير من السعرات الحرارية؛ بفضل احتوائه على فيتامين B5، الذي يساعد على إنتاج الطاقة اللازمة لعمليات الحرق، وكميات الألياف الموجودة فيه، فهو يؤمن الشعور بالشبع لفترات زمنية طويلة، مما يحدّ من تناول الطعام.

فوائد جنين القمح والشعر

يعتبر جنين القمح من أفضل العناصر التي تساهم في القضاء على المشاكل التي تؤدي إلى تساقط الشعر، وهو ما تعاني منه النساء بشكل خاص؛ ولهذا السبب فإن الأطباء يوصون بتطبيق زيت جنين القمح مرتين في الأسبوع على فروة الرأس، وهذا يساعد على بقاء الشعر رطباً وصحياً ولامعاً، كما يستطيع أن يخلّص الرأس من القشرة المتجمّعة على فروته؛ لأنه يحتوي على فيتامين H المغذي لفروة الرأس.