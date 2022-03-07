شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة بلع الطعام.. إنذار للإصابة بمرض قاتل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عندما يشعر شخص بصعوبة في بلع الطعام، فإنه يعتقد أن الأمر عادي أو يغير من عادات الأكل، ويتناول أشياء أقل صلابة مثل الشوربة، لكنه لا يدرك أن ذلك ربما يكون علامة على إصابته بمرض سرطان المرئ القاتل.

وبحسب موقع “بيست لايف”، فإن العسر المتكرر في بلع الطعام، قد يكون عارضا من أعراض الإصابة بسرطان المريء، الذي يعد من بين الأمراض الأكثر فتكا بالمصابين.

وعندما يجد الناس صعوبة في بلع الطعام، يعتقدون أن الأمر عادي، أو يغيرون عاداتهم الغذائية، فيزيدون من مضغ الطعام، كما قد يتناولون أشياء أقل صلابة، مثل الشوربة.

ويواجه الناس في العادة مشكلة في البلع، إذا أكلوا وجبتهم بشكل سريع، أو في حال لم يمضغوا الطعام بشكل كاف.

لكن تغيير نوعية الطعام لا يحل المشكلة، لأن في حال كان الشخص مصابا بالسرطان، فإن المرض سيتفاقم، إلى أن يصبح هضم السوائل نفسها مثل العصير الأخرى أمرا صعبا.

ولدى حصول مشكلة في بلع الطعام، فإن الشخص قد يشعر بأن ما أكله ظل عالقا في الحنجرة أو في الصدر، وهو شعور يكون مزعجا بشدة.

ولا تقتصر أعراض سرطان المريء على العسر في بلع الطعام، بل قد تشمل ألما في الصدر وخسارة الوزن والسعال المزمن والقيء وبحة الصوت.

ويوصي الأطباء بالمسارعة إلى استشارة الطبيب عند ملاحظة عسر متكرر في بلع الطعام، لأن التشخيص المبكر يزيد من فرص العلاج والتماثل للشفاء.

وعلى الرغم من ذلك فإن صعوبة بلع الطعام، ليس بالضرورة علامة على الإصابة بالسرطان، فقد يكون بسبب آخر لذلك يجب كذلك مراجعة الطبيب.