شكرا لقرائتكم خبر عن من تحسين الهضم والتركيز إلى بشرة متوهجة.. تعرف على فوائد شاى النعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاي النعناع هو أكثر من مجرد مشروب لتنظيف الفم، فإن هذه العشبة القديمة لها تاريخ طويل في الاستخدام الطبي، يعود تاريخه إلى مصر القديمة فهناك أدلة على أن أوراق النعناع المجففة تم العثور عليها في مقابر داخل الأهرامات ، عندما تم استخدامها في كل شيء من مكافحة الصداع إلى تحسين الهضم، إلا أن العشبة لها أيضًا بعض الفوائد الصحية إليك سبب وجوب التفكير في إضافته إلى روتينك الصحي، وفقا لما نشره موقع" mindbodygreen"

الفوائد الصحية لشاي النعناع: 1. يساعد على الهضم:

يعد دعم الهضم أحد أكثر فوائد شاي النعناع ، فهو يريح الجهاز الهضمي ، ويعزز الهضم الكلي قد يساعد شاي النعناع أيضًا في تهدئة اضطراب المعدة وتقليل الغثيان وتخفيف الانتفاخ بعد تناول وجبة كبيرة جدًا.

2. يحسن التركيز والذاكرة:

في دراسة صغيرة نُشرت في عدد عام 2008 من المجلة الدولية لعلم الأعصاب ، عمل الباحثون مع 144 متطوعًا لمعرفة كيف أثر النعناع وزيت عطري آخر ، على تركيزهم وذاكرتهم بعد سلسلة من الاختبارات المعرفية ، أفاد الباحثون أن مجرد استنشاق زيت النعناع العطري - المكون الرئيسي في شاي النعناع - زاد من اليقظة ، والذاكرة المحسنة ، وسرعة المعالجة المحسنة ، أو الوقت الذي استغرقه المتطوعون لفهم المعلومات الجديدة.

3. يخفف الصداع:

يعمل النعناع على إرخاء العضلات وتسكين الآلام، ويمكن أن يساعد في علاج الصداع النصفي ، وتوتر العضلات ، وأعراض البرد والسعال ، وأكثر من ذلك ، تحتوي الأوراق على المنثول ويمكن أن تحتوي الزيوت على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات A و C.

4. يحسن النوم:

نظرًا لأن النعناع يعمل بمثابة مرخٍ للعضلات ، فقد يساعد أيضًا في تخفيف التوتر قبل النوم وتحسين نومك، ولكن مجرد احتساء الشاي يقلل من التوتر ويساعدك على الاسترخاء ، وبما أن شاي النعناع خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي ، فهو اختيار جيد قبل النوم.

5. يحارب الجذور الحرة:

يحتوي النعناع على خصائص قوية مضادة للأكسدة ويمكن أن يساعد في درء الجذور الحرة وهي جزيئات غير مستقرة تساهم في الشيخوخة والأمراض المزمنة، في حين أن شاي النعناع ليس غنيًا بمضادات الأكسدة مثل الشاي الأسود والأخضر ، إلا أنه يحتوي على واحدة من أعلى الأنشطة المضادة للأكسدة عند مقارنته بأنواع شاي الأعشاب الأخرى.

6. يساعدك على التنفس بسهولة:

إذا كنت مريضًا أو تعاني من احتقان مزمن ، فقد يساعدك احتساء (وشم) شاي النعناع، تحتوي أوراق النعناع بشكل طبيعي على المنثول ، الذي ينظف الجيوب الأنفية ويفتح الممرات الأنفية، ويمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة أي غثيان قد تعاني منه.

7. يجعل بشرتك متوهجة:

النعناع مضاد للالتهابات ، ومطهر ، ومضاد للبكتيريا ، وله بعض خصائص التبريد لهذا السبب ، يمكن أن يساهم في توهج البشرة عن طريق تلطيف الاحمرار وتهدئة حب ​​الشباب، قد لا يؤدي احتساء الشاي إلى إنجاز المهمة ، ولكن يمكنك وضع أكياس الشاي مباشرة على وجهك أو وضعها في زجاجة بخاخة ورشها عند الحاجة.