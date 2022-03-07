شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 5 مشاكل صحية منتشرة .. يساعدك المشي في حلّها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية المشي في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، إن المشي يساعد في حل مشاكل صحية منتشرة كالتالي:

1- التوتر : المشي لمدة 15 دقيقة يساعدك على تقليل مستوى التوتر وتقليل رغبتك في تناول السكريات بسبب التوتر.

2- خطر الإصابة بسرطان الثدي : تقل خطورة الإصابة حتى 14% عند السيدات اللاتي يمارسن المشي في الأسبوع 7 ساعات فأكثر.

3- ألم التهاب المفاصل : المشي يحمي من التهاب المفاصل ويقوّي العضلات الداعمة، وخاصة مفاصل الركب والحوض.

4- أمراض البرد والزكام : المشي 5 أيام في الأسبوع لمدة لا تقل عن 30د يوميًا يعزز المناعة ويقلل الأعراض عند الإصابة.

5- أمراض القلب والأوعية الدموية : المشي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى الثلث.