شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 5 مشاكل صحية منتشرة .. يساعدك المشي في حلّها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، على أهمية المشي في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، إن المشي يساعد في حل مشاكل صحية منتشرة كالتالي:
1- التوتر : المشي لمدة 15 دقيقة يساعدك على تقليل مستوى التوتر وتقليل رغبتك في تناول السكريات بسبب التوتر.
2- خطر الإصابة بسرطان الثدي : تقل خطورة الإصابة حتى 14% عند السيدات اللاتي يمارسن المشي في الأسبوع 7 ساعات فأكثر.
3- ألم التهاب المفاصل : المشي يحمي من التهاب المفاصل ويقوّي العضلات الداعمة، وخاصة مفاصل الركب والحوض.
4- أمراض البرد والزكام : المشي 5 أيام في الأسبوع لمدة لا تقل عن 30د يوميًا يعزز المناعة ويقلل الأعراض عند الإصابة.
5- أمراض القلب والأوعية الدموية : المشي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى الثلث.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 5 مشاكل صحية منتشرة .. يساعدك المشي في حلّها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.