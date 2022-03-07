شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نحفظ الخبز من العفن.. وهل يمكن أن يصيبك بأمراض؟ نصائح لحفظ الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد نحتفظ بشيء في صندوق ضيق ليتم تناوله في يوم آخر، وعندما نفتحه، فإنه يحتوي على فطريات أو عفن مدخن أو مغبر أو خفيف على جزء منه.

إذا كنت قد تناولت هذا العفن الأخضر عن طريق الخطأ، فربما تكون قد اكتشفت أيضًا إن طعمه مقزز، ويثير الخوف داخل قلب، فهل تناوله خطير؟ وهل يجب على الشخص الوصول إلى أقرب غرفة طوارئ في المستشفى على الفور؟.

من السهل جدًا أن ينمو العفن على طعام طريًا ومساميًا مثل الخبز والفاكهة والخضروات وغير ذلك، من المحتمل أنك أكلت العفن من قبل ولم تكن تعرفه ".

من السهل أن ينمو العفن ويلوث الأطعمة اللينة والمسامية مثل الخبز والمخبوزات، يمكن أن يتسبب العفن الشائع الذي ينمو على الخبز، وهو Rhizopus stolonifer ، المعروف أيضًا باسم قالب الخبز الأسود، في حدوث عدوى مميتة، وفقًا لتقرير على موقع Insider.com ، بدلاً من المخاطرة بالمرض، يجب التخلص من السلع المخبوزة التي تحتوي على العفن.

فلماذا نشعر بالغثيان بعد تناول الأطعمة المغطاة باللون الأخضر أو ​​الأبيض والتي تظهر بشكل مفاجئ على الفواكه والخضروات والخبز ومنتجات الألبان؟

يقول التقرير، أن السبب في ذلك - لأن العفن ليس له طعم جذاب (طعمه سيئ في الواقع) وليس بسبب أي سم معين فيه، على الأرجح، فإن البيئة القاسية للمعدة ستكون صعبة للغاية بالنسبة لمعظم البكتيريا والفطريات للبقاء على قيد الحياة .

ولكن في الظروف غير المحتملة لحدوث ذلك، إذا تفاقمت الأعراض لديك إلى ما بعد الغثيان إلى التقيؤ المستمر، فقد يصف الطبيب دواءً مضادًا للغثيان، ولكن إذا كنت تشعر المرض، فقد يصف الطبيب لك شيئًا للحث على القيء أو الإسهال فى محاولة لطرد ما هو موجود فى معدتك، إذا كانت مشكلتك ناتجة عن حساسية من العفن، وتسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، فلا تقلق، فإن الأعراض عادة ما تكون مؤقتة ويمكن أن يعالجها طبيبك بسهولة.

تحقق بعناية من العبوات عند التسوق، واطلع على التاريخ (الأفضل قبل ذلك) ، وشكل المنتج وملمسه ورائحته، تأكد من أنك لا ترى أي شكل للعفن .

شراء وتخزين الاطعمة بحكمة قم بشراء الطعام بكميات صغيرة حتى لا يتوفر للعفن وينمو.

قم بتغطية الطعام بغطاء بلاستيكي بدلاً من تعريضه للرطوبة والجراثيم في الهواء .

قم تخزين الأطعمة في مكان بارد وجاف، كل ما تحتاجه لتبريده يجب تعبئتها ووضعها في الثلاجة بسرعة، لا يمكن للثلاجة حفظها بشكل دائم من تكوين العفن، لذا قم بمراجعة المحتوى بانتظام لترتيب جميع العناصر للاستخدام في الوقت المناسب .

تناول بقايا الطعام في غضون 3 أو 4 أيام، نظف ثلاجتك بانتظام .

إذا كان منزلك يحتوي على عدادات للرطوبة، فتأكد من ضبط مستوى الرطوبة على أقل من 40 %.

لا تلمس المواد الحافظة (أو أي طعام جاف لا تخطط لاستخدامه على الفور) بأيدي مبللة أو رطبة .

خطوات وقائية للحفاظ على الطعام آمنًا من العفن:اتبع الخطوات التالية للتأكد من عدم وجود مكان لتشكيل العفن في مخزون طعامك.