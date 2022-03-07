حبة واحدة من هذه الفاكهة تساعد على التخلص من دهون البطن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

دهون البطن تعد من المشاكل التي تؤرق الكثيرين خاصة النساء، وفي هذا السياق توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول حبة أفوكادو واحدة في اليوم يمكن أن يساعد النساء على الحصول على بطن مسطح.

يمكن أن يساعد تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً في إعادة توزيع دهون البطن، وذلك وفقاً لدراسة جديدة أجرتها جامعة إلينوي الأمريكية، وفقاً لموقع ” greenme” الإيطالي.

ومع ذلك، فإن الحصول على معدة مسطحة ليس مجرد مسألة جمالية، ففي الواقع، يوصي الخبراء بإبقاء محيط الخصر تحت الملاحظة لأن الدهون الحشوية يمكن أن تضر بالصحة وتعرض الأعضاء الداخلية للخطر.

فحصت الدراسة المنشورة في مجلة التغذية 105 من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن، وتتراوح أعمارهم بين 25-45 عاماً (61% من الإناث).

وقسم المشاركون إلى مجموعتين، تناولت مجموعة واحدة نظاماً غذائياً لمدة 12 أسبوعاً اشتمل على أفوكادو طازج، بينما تلقت الأخرى نظاماً غذائياً يحتوي على سعرات حرارية مماثلة ولكن لا تحتوي على الأفوكادو.

ونتيجة للدراسة، تمكن الباحثون من تأكيد كيف أن النساء اللائي تناولن ثمرة أفوكادو واحدة يومياً كجزء من نظامهن الغذائي، قلت لديهن الدهون الحشوية في منطقة البطن VAT، كما شهدت انخفاضاً في نسبة الدهون الحشوية إلى الدهون تحت الجلد SAAT، مما يشير إلى أنه تم إعادة توزيع الدهون بعيداً عن الأعضاء.

ومع ذلك، لم يتغير توزيع الدهون لدى الرجال، ولم يتحسن أي فرد من الجنسين في تحمل الجلوكوز.

يذكر أن هناك نوعين من الدهون في البطن، الدهون التي تتراكم تحت الجلد مباشرة، وتسمى الدهون تحت الجلد أو المحيطية، والدهون التي تتراكم بشكل أعمق في البطن، والمعروفة باسم الدهون الحشوية.

ويميل الأفراد الذين لديهم نسب عالية من الدهون الحشوية إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

ومن ثم، فإن اتباع نظام غذائي يتضمن الأفوكادو كل يوم قد غير بشكل إيجابي طريقة تخزين الدهون في الجسم، ولكن لوحظت الفوائد في الغالب عند النساء.

وبمعنى آخر، أدى الاستهلاك اليومي لثمرة من الأفوكادو الطازج إلى تغيير توزيع السمنة في البطن بين الإناث ولكنه لم يسهل التحسينات في حساسية الأنسولين المحيطية أو وظيفة الخلايا بين البالغين الذين يعانون زيادة الوزن والسمنة.