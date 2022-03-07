شكرا لقرائتكم خبر عن فئات يتطلب منها تناول فيتامين "د" بشكل دائم.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من ينبغي عليهم تناول فيتامين "د" بشكل دائم؟..جميعنا نعلم أن هذا الفيتامين هام جدا لصحة الجسم، فهو يحافظ على اتزانه وأيضا الحفاظ علي الرحكة بشكل طبيعي، ونجد أن نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من نقص نسبته التي يحتاجها الجسم.

ولذا كشف البروفيسور سوفي فيرتانين من المعهد الفنلندي للصحة والضمان الاجتماعي، عبر موقع " نوفوستي" الروسي، أن الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس والهواء الطلق ويغطون الجلد بملابسهم بشكل دائم هم الأكثر عرضة لتناول فيتامين "د" بشكل دائم.

وأوضح البروفيسورسوفي، إن الأشخاص ذوي البشرة السوداء، والأطفال والشباب والحوامل الذين يعانون من نسبة نقص في نسبة هذا الفيتامين الهام في الدم عليهم أخذ العلاجات التعويضية حتي تنتظم نسبته وتصبح طبيعية، وكذلك كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، عليهم الإستمرارعلي تناول فيتامين "د" للحفاظ علي صحة العظام.

وأكد، إن تحديد جرعة فيتامين د قد تختلف حسب نسبة انخفاضه بالجسم، وأيضا حسب العمر والفئة، ولا يفضل تناول جرعة مثبتة بل عليك زيادة الطبيب للتعرف علي أفضل النسبة المطروحة امامك لعلاج هذا النقص، موضحا، إن الأطفال أقل من سنة عليهم تناول 7.5 ميكروجرام من فيتامين د، أما الحوامل والمرضعات، فعليهن تناول 10 ميكروجرامات يوميا.