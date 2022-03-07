شكرا لقرائتكم خبر عن الجديد فى علاج القسطرة القلبية بختام مؤتمر قلوب مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اختتم قسم القلب والأوعية الدموية أعماله، والذى عقد بالتعاون مع جمعية قلوب مصر المؤتمر السنوي مارس تحت عنوان cardio Must 2022.

من جانبه قال الدكتور أحمد طمارة رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر ناقش على مدى يومين الجديد في مجال القسطرة القلبية، وأحدث الطرق العلاجية والتشخيصية في مجال القلب والأوعية الدموية، مشيرًا إلى أن المؤتمر استعرض بعض الحالات الصعبة للتدريب على علاجها باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة طرق العلاج الحديثة باستخدام القسطرة.

وأضاف أن المؤتمر حضره كل من الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة نشوى الهجرسي أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة مصر، والدكتور نهاد المحبوب عميد كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور حازم خميس أستاذ القلب والأوعية الدموية بمستشفى وادى النيل، والدكتور عادل الأتربى أستاذ أمراض القلب والاوعية الدموية بطب عين شمس، والدكتور عمرو الحديدى مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، والدكتور أحمد فتحى عميد معهد القلب القومى الأسبق، والدكتورة جميلة نصر أستاذ القلب والاوعية الدموية بجامعة قناة السويس.







