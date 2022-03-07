أشياء تسد الشهية وتنحف

بيروت - نادين محمد -

إذا كنت تحاولين تخسيس الوزن، أو تتبنين نظاماً جديداً للوجبات مثل الصيام المتقطع، فقد تتساءلين عن كيفية تقليل الشعور بالجوع على مدار اليوم، فيجب أن تكوني حذرة بشأن استهلاك السعرات الحرارية على مدار اليوم، إليك 6 مثبطات طبيعية للجوع يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي .

1-الحلبة

تحتوي البذور على 45٪ أليافاً، معظمها غير قابل للذوبان. تعمل الألياف على إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات والدهون في الجسم، مما يبقيك ممتلئة لفترة أطول. يعتبر تناول بذور الحلبة مفيداً في خفض ضغط الدم.

يمكنك مضغ ملعقة صغيرة من هذه البذور مرتين يومياً، أو نقع ملعقة صغيرة من البذور في كوب من الماء طوال الليل وشربها في الصباح.

2- الشاي الأخضر

مستخلص الشاي الأخضر هو حارق ممتاز للدهون ومثبط للشهية. يحتوي على مركبين رئيسيين يساعدان في عملية إنقاص الوزن، الكافيين ومضادات الأكسدة. تشير الدراسات إلى أن الكاتيكين يساعد أيضاً في زيادة التمثيل الغذائي، وهو أمر بالغ الأهمية عندما نهدف إلى التخلص من الكيلوجرامات.

يمكنك تناول 200-250 مل من الشاي الأخضر مرتين يومياً؛ للحصول على نتائج فعالة.



3- اللوز

تعتبر المكسرات دائماً وجبات خفيفة ممتازة للحد من آلام الجوع، لكن يجب أن يكون اللوز على وجه التحديد هو خيارك المفضل عندما تريدين تجنب الإفراط في تناول الطعام. يعد اللوز غنياً بالألياف، وهو مصدر غني لمضادات الأكسدة وفيتامين E والمغنيسيوم، مما يساعد على قمع آلام الجوع المفاجئة، ويزيد من الشعور بالامتلاء، ويمكنك تناول حفنة من اللوز عندما تشعرين بالجوع.

4- الزنجبيل

عشبة الزنجبيل لها بعض الخصائص الطبية المذهلة. إنها تحفز الجهاز الهضمي، ويمكنها أن تخفف من الغثيان، ويمكنها أيضاً كبح الشهية. وفقاً لدراسة صغيرة عام 2012، شعر الأشخاص الذين تناولوا الزنجبيل في وجبة الإفطار بالشبع لمدة 3 ساعات على الأقل بعد الوجبة.

5- القهوة

لا تعتبر القهوة مفيدة للصحة بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكافيين. ولكن عندما نتحدث عن فقدان الوزن فقد يكون ذلك مفيداً جداً. تعمل القهوة على سد الشهية، وتزيد من حرق السعرات الحرارية وتفتيت الدهون. كل هذه الأشياء يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات.

6- تناول الحساء

إن تناول الحساء قد يقمع الجوع ويعزز فقدان الوزن لدى بعض الأشخاص. لاحظ الباحثون أن تناول وعاء من الحساء قبل الوجبة يقلل الجوع، ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة من الوجبة بنحو 100 سعر حراري.

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